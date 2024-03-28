Скончался великий музыковед Владимир Фейертаг

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Владимир Фейертаг — крупнейший и самый авторитетный в России историк и популяризатор джаза.
О смерти Владимира ТАСС сообщил худрук Петербургской филармонии джазовой музыки Давид Голощекин. Владимир Фейертаг ушел из жизни в возрасте 92 лет.
Уточняется, что именно он занимался организацией в Ленинграде и других городах джазовых филармонических мероприятий и фестивалей. По словам Голощекина, это ужасная утрата лично для него и всего джазового мира.
В период с 1978 по 1992 годы он работал художественным руководителем и ведущим ленинградского джазового фестиваля «Осенние ритмы». В 90-е Владимир Фейертаг был организатором нескольких гастрольных поездок в Европу и Америку отечественным музыкантам, а также создавал авторские программы о джазе на радио.
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Уточняется, что именно он занимался организацией в Ленинграде и других городах джазовых филармонических мероприятий и фестивалей. По словам Голощекина, это ужасная утрата лично для него и всего джазового мира.
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Дана Игумнова