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В «Талибане»** заявили, что террористы «Вилаят Хорасан» скрываются в странах Азии

28 марта 2024, 17:34
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Террористы афганского крыла «Исламского государства»* «Вилаят Хорасан» скрываются в ряде стран Азии. Об этом РИА Новости сообщил глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
По словам Шахина, «Талибан»** решительно настроен бороться с группировкой с целью полного избавления от ее присутствия на территории Афганистана. Представитель талибов отметил, что некоторые члены «Хорасана» могут находиться и в других государствах, например, в Пакистане, Индии, Иране, Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что Аминчон Исломов первым из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. Жалобу зарегистрировали сегодня, 28 марта. Её направят на рассмотрение в суд.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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* Запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
#суд
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#теракт
#рф
#преступники
#афганистан
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Губернатор Севастополя Развожаев подтвердил падение военного самолета в Крыму
Развожаев: В море в Крыму упал военный самолёт
28 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/Gudella

В четверг 28 марта над территорией Крыма был сбит истребитель Су-35, предварительно, в районе Севастополя, пишет 112. Данные сведения подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает.

«Гражданские объекты в Севастополе после падения военного самолета в море не пострадали», — добавил губернатор.
Ранее местные жители опубликовали в соцсетях видео с падающим горящим самолетом. Над Севастополем воют сирены воздушной тревоги.

Напомним, 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он практически долетел до аэродрома, однако, из-за возгорания двигателя воздушное судно не выдержало и рухнуло в лесополосе.

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#крым
#самолет
#крушение
#вс рф
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Предварительно, над территорией Крыма сбили самолёт
28 марта 2024, 18:15

Фото: iStock/Diy1

В сети появились кадры, на которых над территорией Крыма терпит крушение некий летательный аппарат, кадры публикует Telegram-канал Baza.
О падении летающего объекта над территорией полуострова сообщили заснявшие его местные жители.
На кадрах также можно заметить парашютиста, который, вероятно, успел катапультироваться.

Над Севастополем воют сирены воздушной тревоги.

Напомним, 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он практически долетел до аэродрома, однако, из-за возгорания двигателя воздушное судно не выдержало и рухнуло в лесополосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крым
#самолет
#крушение
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Найденный в парке села Шарапово беспилотник обезврежен
28 марта 2024, 18:06

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Елена Лабзина

Сотрудник экстренных служб обезвредили беспилотник, обнаруженный на территории парковой зоны в подмосковном селе Шарапово. Об этом сообщил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. По его словам, ситуация находится под контролем властей региона.
«В селе Шарапово на территории парка был обнаружен БПЛА самолётного типа без опознавательных знаков. Путем контролируемого активированного подрыва дрон обезврежен. Жертв и разрушений нет. Спасибо жителям за бдительность, а спецслужбам – за профессиональную работу», – написал Собакин в своём Telegram-канале.
Обнаружили дрон сотрудники коммунальных служб.
«Пошли убираться в сквере за ДК «Родник» и наткнулись на беспилотный аппарат. Сначала подумали, что это какая-то металлическая часть от двигателя, металлолом. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это дрон», – рассказали они.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Елена Лабзина

Местные жители предположили, что беспилотник какое-то время назад зацепился за деревья и лежал под снегом. Как только снег растаял, он стал виден.

На месте обнаружения БПЛА продолжают работу сотрудники экстренных служб, ФСБ, МВД и МЧС. Место происшествия оцеплено.

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#беспилотник
#дрон
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#чехов
#подмосковье
#московская область
#михаил собакин
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СК выявил неоспоримую связь террористов из «Крокуса» с украинской стороной
СК: выявлена прямая связь террористов из «Крокуса» с украинскими националистами
28 марта 2024, 17:57

Фото: iStock/shironosov

Следствие получило прямые доказательства связи террористов из «Крокус сити холл» с украинскими националистами. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ходе допросов и работы с террористами, анализа их телефонов и финансовых операций удалось получить неоспоримые доказательства их связи с украинскими националистами.

Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в здание и начали расстреливать людей, после чего подожгли площадку.

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#крокус сити холл
#террористы
#ск рф
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СК: Задержан ещё один подозреваемый в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле»
28 марта 2024, 17:54

Фото: iStock/Andrii Zorii

Следователям удалось установить и задержать ещё одного подозреваемого, участвовавшего в финансировании боевиков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.
«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили представители СК.

Также отмечается, что следователям удалось вычислить наличие «украинского следа» в теракте. Сообщается, что боевикам на счета поступали большие суммы денег и криптовалюты с территории Украины.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начала в упор расстреливать людей. Затем боевики подожгли мягкую обивку на креслах, заблокировав людей в полыхающем зале, и скрылись с места преступления. Сотрудникам российских спецслужб удалось задержать преступников на пути к украинской границе.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#теракт
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Скончался великий музыковед Владимир Фейертаг
28 марта 2024, 17:49

Фото: istockphoto / jorgeantonio

Владимир Фейертаг — крупнейший и самый авторитетный в России историк и популяризатор джаза.
О смерти Владимира ТАСС сообщил худрук Петербургской филармонии джазовой музыки Давид Голощекин. Владимир Фейертаг ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Уточняется, что именно он занимался организацией в Ленинграде и других городах джазовых филармонических мероприятий и фестивалей. По словам Голощекина, это ужасная утрата лично для него и всего джазового мира. ​

В период с 1978 по 1992 годы он работал художественным руководителем и ведущим ленинградского джазового фестиваля «Осенние ритмы». В 90-е Владимир Фейертаг был организатором нескольких гастрольных поездок в Европу и Америку отечественным музыкантам, а также создавал авторские программы о джазе на радио.

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Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

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#джаз
#смерть
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Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 17:11

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Бывший концертный директор «А-Студио» Александр Старых находился в концертном зале «Крокус Сити Холла», когда туда ворвались террористы. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации «Базы», Александр Старых пришёл на мероприятие с товарищами, их места находились на 9-м ряду в ВИП-ложе. По его словам, сначала он услышал одиночные выстрелы, а чуть позже последовали автоматные очереди.

Директор музыкальной группы отметил, что террористы становились все ближе к ним. Когда стрельба усилилась, Александр увидел бегущих к первому ряду людей и тоже направился в ту сторону. Александр уточнил, что легче всего было добежать до сцены, чтобы попасть за кулисы и покинуть помещение. Он так и сделал, но по пути сильно упал, пока бежал по сцене. Александр вышел через дверь, в которую обычно заносят аппаратуру и декорации.

Друзья Александра тоже успели выбежать, они не видели ни взрывов, ни пожара. После пострадваший обратился в больницу, у него обнаружили ушиб грудной клетки, ушиб колена и отправили на домашнее лечение.

Напомним, что Александр работал с музыкально группой «А-Студио» ещё в 90-ые. Он являлся директором Розы Рымбаевой, работал с Александром Градским, Ириной Понаровской, Александром Ивановым и «А-Студио». В настоящий момент он на пенсии, но иногда занимается организацией концертов, в частности в Майами.

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#стрельба
#террористы
#музыкант
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Домодедово обяжут заплатить до миллиарда рублей за поврежденный Airbus Emirates
28 марта 2024, 17:05

Фото: iStock/Aleksei Mitrushkin

Аэропорт Домодедово могут обязать заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет авиакомпании Emirates, в который врезался водовоз. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, точный характер повреждений лайнера Airbus A380 выясняют эксперты Росавиации. При этом в ОАЭ намерены учредить специальную комиссию.

Сообщается, что сильные повреждения получила обшивка центральной части фюзеляжа, к тому же может быть поврежден шпангоут.

Напомним, 27 марта в аэропорту Домодедово водовоз врезался в пассажирский самолет и повредил его фюзеляж. Лайнер должен был выполнять рейс «Москва - Дубай». Предварительной причиной столкновения послужил инсульт у водителя водовоза.

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#самолет
#москва
#инсульт
#домодедово
#эксперты
#росавиация
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Погибшие в «Крокусе» сёстры 25 лет назад смогли выжить при другом теракте
Погибшие в «Крокусе» сёстры выжили при теракте в Волгодонске в 1999 году
28 марта 2024, 16:26

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Анна и Татьяна Макарские, погибшие в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, выжили при теракте в Волгодонске 25 лет назад. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что в 1999 году в Волгодонске рядом с домом № 35 по Октябрьскому шоссе прогремел мощный взрыв. Тогда взорвался грузовик, загруженный взрывчаткой. При теракте погибли 19 человек, ещё 89 пострадали. Девочкам на тот момент было 9 и 17 лет. Их дом находился всего в 70 метрах от места взрыва.

«Они жили в соседнем доме от взорвавшегося дома в Волгодонске. У них в квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи. В их жизни это уже второй теракт», — такую историю рассказала ИА Регнум близкая подруга матери погибших сестёр.

Напомним, что вечером 22 марта в «Коркус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в здание и начали расстреливать посетителей. Спустя некоторое время они подожги концертный зал и пытались скрыться.

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Число жертв теракта в «Крокусе» снова возросло

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