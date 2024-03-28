В «Талибане»** заявили, что террористы «Вилаят Хорасан» скрываются в странах Азии

Фото: iStock/zabelin
Террористы афганского крыла «Исламского государства»* «Вилаят Хорасан» скрываются в ряде стран Азии. Об этом РИА Новости сообщил глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
По словам Шахина, «Талибан»** решительно настроен бороться с группировкой с целью полного избавления от ее присутствия на территории Афганистана. Представитель талибов отметил, что некоторые члены «Хорасана» могут находиться и в других государствах, например, в Пакистане, Индии, Иране, Центральной Азии.
Ранее сообщалось, что Аминчон Исломов первым из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. Жалобу зарегистрировали сегодня, 28 марта. Её направят на рассмотрение в суд.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
Читайте также:
Первый из обвиняемых в теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
Четырёх фигурантов обвинили в пособничестве террористам из «Крокуса»
В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила незнакомцу совершить теракт
* Запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Ранее сообщалось, что Аминчон Исломов первым из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. Жалобу зарегистрировали сегодня, 28 марта. Её направят на рассмотрение в суд.
Читайте также:
Первый из обвиняемых в теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
Четырёх фигурантов обвинили в пособничестве террористам из «Крокуса»
В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила незнакомцу совершить теракт
* Запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Екатерина Коршунова