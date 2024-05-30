В Польше арестовали трех подозреваемых в подготовке диверсии по заданию РФ

Фото: istock / BrianAJackson
В Польше арестовали троих человек по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России. Пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши сообщила, что 27 мая были задержаны один поляк и два гражданина Белоруссии.
Задержания произошли в Варшаве и Прушкове. Поляку и белорусам предъявлены обвинения в участии в международной преступной группировке и террористической деятельности по указанию иностранной разведки. По решению суда, их арестовали на 3 месяца.
Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного.
По данным источника Rzeczpospolita, подозреваемые пытались устроить поджоги на объектах в Гданьске, Гдыне и Марках за вознаграждение в размере 10 тысяч евро.
Ранее суд в Москве вынес приговор бармену Владимиру Малине, обвиняемому в госизмене и диверсии на железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах
Россиянка решила нанять киллера для убийства своего мужа, но была задержана
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане
Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного.
По данным источника Rzeczpospolita, подозреваемые пытались устроить поджоги на объектах в Гданьске, Гдыне и Марках за вознаграждение в размере 10 тысяч евро.
Ранее суд в Москве вынес приговор бармену Владимиру Малине, обвиняемому в госизмене и диверсии на железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах
Россиянка решила нанять киллера для убийства своего мужа, но была задержана
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане
Алина Юрчак