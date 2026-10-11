Скорая помощь опрокинулась после столкновения с иномаркой в Кузбассе
В городе Белово произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Авария случилась на пересечении улиц Ленина и Юбилейной.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, машина медиков ехала на вызов с включёнными спецсигналами и проехала на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по на перекрёстке в неё врезалась иномарка «Лифан». От удара автомобиль скорой помощи опрокинулся.
На момент аварии пациентов в салоне не было. Однако травмы различной степени тяжести получили водители обоих автомобилей, а также два фельдшера. На место оперативно прибыли экипажи Госавтоинспекции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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