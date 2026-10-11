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Российскую школьницу унизили, и она встала на колени

Волгоградские прокуроры проверят информацию об унижении школьницы
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после публикации видео с унижением школьницы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.



Поводом для разбирательства стало видео, распространенное местными СМИ в воскресенье. На кадрах, предположительно, запечатлен эпизод травли: одна девочка-подросток бьет другую школьницу по лицу, после чего пострадавшая встает на колени и приносит извинения перед камерой в присутствии сверстников.

По данным СМИ, девочка сделала это по требованию обидчицы. В прокуратуре уточнили, что по итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее российская школьница угнала машину у таксиста, пока тот был в магазине. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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