Скорая увезла юношу без пульса из петербургского ТЦ после удара охранника

22 января 2026, 00:52

Mash: В Санкт-Петербурге медики забрали юношу без пульса из ТЦ после удара охранника

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петербурге медики увезли из торгового центра молодого человека без признаков пульса. У юноши перед потерей сознания случился конфликт с охраной, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».





Инцидент произошел на первом этаже ТЦ «Сити Молл». По словам очевидцев, оранники заподозрили парня в краже. Предварительно, при себе у него находился предмет, похожий на пистолет. Однако юноша не успел его использовать.



При попытке задержания молодой человек оказал сопротивление, и один из сотрудников службы безопасности нанёс ему удар. После этого пострадавший упал на плитку и забился в конвульсиях, потеряв сознание.





«Сотрудники охраны попытались привести его в чувства с помощью нашатыря, однако тот не очнулся», — говорится в публикации.