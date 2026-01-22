Число жертв при атаке ВСУ на портовые терминалы на Кубани увеличилось трех человек
В результате атаки ВСУ на портовые терминалы в посёлке Волна количество погибших возросло до трёх человек, а число пострадавших достигло восьми. Эту информацию распространили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Всех пострадавших уже госпитализировали, у них различные травмы средней степени тяжести. Сейчас врачи оказывают людям необходимую помощь. По распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева подготовлена возможность для перевода пострадавших в медучреждения краевого центра при необходимости.
Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за вечер 21 января уничтожили семнадцать украинских дронов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.