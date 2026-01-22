Число жертв при атаке ВСУ на портовые терминалы на Кубани увеличилось трех человек

22 января 2026, 00:02

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате атаки ВСУ на портовые терминалы в посёлке Волна количество погибших возросло до трёх человек, а число пострадавших достигло восьми. Эту информацию распространили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».





Всех пострадавших уже госпитализировали, у них различные травмы средней степени тяжести. Сейчас врачи оказывают людям необходимую помощь. По распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева подготовлена возможность для перевода пострадавших в медучреждения краевого центра при необходимости.



