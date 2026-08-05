На Украине началась массовая охота на сотрудников ТЦК и их родственников
На Украине сотрудники ТЦК массово просят о переводе из-за угроз и нападений
На Украине началась массовая охота на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Согласно материалу, многие украинские военкомы пытаются перевестись в другие тыловые подразделения, так как число угроз в их адрес растёт. Некоторые из них, включая различные нападения, уже реализуются. Кроме того, постоянным преследованиям и физическому воздействию подвергаются и родственники «людоловов».
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Источник агентства напомнил, что Владимир Зеленский ранее подписал закон, уравнивающий в правах бывших осуждённых, служащих в ВСУ, с остальными бойцами – теперь они тоже могут работать в военкоматах. Отмечается, что это решение может быть связано с просьбами руководства территориального центра комплектования назначать заключённых на должности своих сотрудников.
На фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями военкомов. Мужчины призывного возраста всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся по домам и избегают появления на улицах. Так, например, недавно в Одессе задержали 32-летнего мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК.