05 августа 2026, 23:47

На Украине сотрудники ТЦК массово просят о переводе из-за угроз и нападений

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

На Украине началась массовая охота на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.





Согласно материалу, многие украинские военкомы пытаются перевестись в другие тыловые подразделения, так как число угроз в их адрес растёт. Некоторые из них, включая различные нападения, уже реализуются. Кроме того, постоянным преследованиям и физическому воздействию подвергаются и родственники «людоловов».



