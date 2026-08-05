Газманов считает, что ответственность за проблемы со сценой лежит не на артисте

05 августа 2026, 22:55

Родион Газманов заступился за Диму Билана после скандала с обзором на концерте

Родион Газманов (Фото: Instagram* / @rodder13)

Родион Газманов высказался в соцсетях в защиту Димы Билана после критики, которая обрушилась на певца из-за проблем с обзором на его стадионном концерте.





Ранее часть зрителей пожаловалась, что из некоторых зон площадки было плохо видно сцену из-за её конструкции. После этого Билан заявил, что услышал обратную связь и обсудит ситуацию с командой, чтобы в будущем сохранить масштаб шоу, но сделать его комфортнее для всех гостей.



Газманов-младший считает, что винить в произошедшем самого артиста неправильно. По его словам, над крупным концертом работает большое количество специалистов, а певец не занимается разработкой технических решений.





«Если кратко: Билан не виноват. В подготовке концерта участвуют сотни людей: музыканты, звукорежиссеры, техники, световики и так далее. И где-то там, среди них, есть тот, кто придумал декорации и конфигурацию площадки», — написал Родион.

«Многие комментаторы ведут себя так, будто Дима сам, демонически хохоча, рисовал этот подиум, заранее предвкушая, как зрители фанзоны уткнутся носами в стены. Вот как пить дать, не было такого», — заявил Газманов.

«Согласен, что по отношению к зрителю это некрасиво. Но то, что недовольство было услышано и в следующий раз будет лучше, — вполне очевидный факт», — добавил он.