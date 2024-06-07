Хинштейн: задержан директор Трамвайно-троллейбусного управления Самары Ефремов

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Директор Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаил Ефремов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Самарского избирательного округа Александр Хинштейн. Уточняется, дело связано с махинациями более чем на 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее парламентарий сообщал о задержании замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика. Его подозревают во взяточничестве. По данным Хинштейна, «общая сумма поборов составила почти 400 тысяч рублей». Также была информация, что Малежик во всем сознался.
А тем временем стало известно, что связывало генерала юстиции, отбывающего наказание в колонии за коррупцию и впоследствии умершего, с одним из самых главных воров в России. Детали в материале «Радио-1».
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