Хинштейн: задержан директор Трамвайно-троллейбусного управления Самары Ефремов

Директор Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаил Ефремов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Самарского избирательного округа Александр Хинштейн. Уточняется, дело связано с махинациями более чем на 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.