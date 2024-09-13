Местные жители рассказали о зверствах ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Жители Курской области рассказали об обстрелах мирного населения украинскими боевиками. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на собственный источник в военных следственных органов.
«(Местные жители – ред.) рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ расстреляли двух россиянок, идущих к российским военным в Курской области. Отмечается, что это произошло в деревне Журавли в Кореневском районе области. Две местные жительницы с собакой шли в сторону села Шептуховка, где расположились российские военные. Увидев россиянок, украинские военные открыли по ним огонь.
Читайте также:
Стала известна судьба военнопленных украинцев в Курской области
Порядка 200 украинцев сдались в плен в Курской области за дни наступления ВС РФ
Стало известно, откуда ВСУ берут все новые резервы для атаки на Курскую область
Элина Позднякова