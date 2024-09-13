ВСУ расстреляли двух женщин и собаку в Курской области

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Бойцы ВСУ расстреляли двух россиянок, идущих к российским военным в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Южный фронт».
Отмечается, что это произошло в деревне Журавли в Кореневском районе области. Две местные жительницы с собакой шли в сторону села Шептуховка, где расположились российские военные. Увидев россиянок, украинские военные открыли по ним огонь.
Для подтверждения совершения преступления канал опубликовал видео с российского дрона, на котором видны две женщины и собака, лежащие на асфальте в крови.
Накануне МИД России сообщил, что ВСУ создали подобия концлагерей в Курской области для мирных жителей. Туда, по данным ведомства, насильно сгоняют людей, которые не имели возможность покинуть атакованную территорию. Речь идёт о 70-100 россиянах.
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Для подтверждения совершения преступления канал опубликовал видео с российского дрона, на котором видны две женщины и собака, лежащие на асфальте в крови.
Накануне МИД России сообщил, что ВСУ создали подобия концлагерей в Курской области для мирных жителей. Туда, по данным ведомства, насильно сгоняют людей, которые не имели возможность покинуть атакованную территорию. Речь идёт о 70-100 россиянах.
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Анастасия Чинкова