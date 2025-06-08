В Москве на Большой Семёновской улице загорелось административное здание

08 июня 2025, 20:33

На востоке Москвы загорелся торговый центр «Семёновский пассаж»

Фото: МЧС Москвы

Как сообщает пресс-служба МЧС России двухэтажное административное здание на Большой Семёновской улице объято пламенем.