В Москве на Большой Семёновской улице загорелось административное здание
Как сообщает пресс-служба МЧС России двухэтажное административное здание на Большой Семёновской улице объято пламенем.
По информации ведомства 8 июня в главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании торгового центра на улице Большая Семёновская, дом 49 А. Возгорание началось в вентилируемом фасаде двухэтажного строения.
Прибывшие на место происшествия пожарные расчёты незамедлительно провели эвакуацию людей из горящего здания. Более 50 человек личного состава и 15 единиц техники привлечены к тушению пожара.
Возгорание было локализовано на площади 100 кв. м., но благодаря оперативной и слаженной работе специалистов пожар на востоке столицы удалось полностью потушить. Известно, что информации о пострадавших не поступало, а точная причина пожара устанавливается.
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