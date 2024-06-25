Экс-главе района Дагестана Омарову грозит уголовное дело из-за пособничества террористам

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В отношении бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в рамках расследования терактов в республике может быть заведено еще одно уголовное дело - по статье о пособничестве терроризму. Об этом заявили РИА Новости два источника.
Накануне Омарова, который был уволен после терактов, задержали по уголовной статье о хулиганстве. В ближайшее время следователи будут проверять экс-главу Сергокалинского района на причастность к пособничеству террористическим актам.
Ранее сообщалось, что жители дагестанского села Сергокал не были в курсе, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были причастны к экстремистской деятельности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и мирные жители.
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Ранее сообщалось, что жители дагестанского села Сергокал не были в курсе, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были причастны к экстремистской деятельности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и мирные жители.
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Екатерина Коршунова