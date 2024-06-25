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Экс-главе района Дагестана Омарову грозит уголовное дело из-за пособничества террористам

Главе района в Дагестане хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму
25 июня 2024, 15:06
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

В отношении бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в рамках расследования терактов в республике может быть заведено еще одно уголовное дело - по статье о пособничестве терроризму. Об этом заявили РИА Новости два источника.
Накануне Омарова, который был уволен после терактов, задержали по уголовной статье о хулиганстве. В ближайшее время следователи будут проверять экс-главу Сергокалинского района на причастность к пособничеству террористическим актам.

Ранее сообщалось, что жители дагестанского села Сергокал не были в курсе, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были причастны к экстремистской деятельности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и мирные жители.

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#дагестан
Жителей Челябинской области испугали горящие шары, падающие с неба
Жителей Челябинска напугали горящие обломки в небе над Копейском
25 июня 2024, 16:17

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители поселка Чурилово в Челябинске были встревожены, увидев горящие обломки, которые падали с неба около Копейска утром 25 июня. Об этом информирует URA.RU.
Некоторым очевидцам происходящего удалось снять видео, на котором можно заметить, как несколько горящих фрагментов летят вниз. Местные жители предположили, что данные объекты могли быть зарядами, выпущенными из ракетницы в низкую облачность.

В пресс-службе администрации города не подтвердили данные об этом инциденте. В пресс-службе областного МЧС заявили, что информация о произошедшем все еще проверяется.

Ранее сообщалось, что при очередной атаке на Брянскую область силами РЭБ обезврежен украинский беспилотник, его обломки упали на административное здание, после чего там произошел пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#жители
#информация
#челябинск
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В Петербурге хозяйку бара с крестами оштрафовали за оскорбление чувств верующих
25 июня 2024, 16:12

Фото: istockphoto/ utah778

Хозяйку бара в Петербурге оштрафовали за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе судов.
Уточняется, что в оформлении заведения использовались символы христианства. В частности, в барном меню присутствовали изображения Божией Матери, Христа, Святого Грааля, а также символы Евхаристии. Так, бар работал с конца мая прошлого года по начало февраля текущего года.

Владелица питейной признана виновной. Вину женщина полностью признала, рассказав о прохождении катехизации. По ее словам, она думала, что такое оформление бара отражает ее любовь к Богу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что зимой бар посетили активисты и возмутились его оформлением. Отмечалось, что один человек, посмотрев на декор, морально пострадал.

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#россия
#санкт-петербург
#суд
#штраф
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Появилось видео обстрела пляжа в Севастополе ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами
25 июня 2024, 15:49

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Появилось видео с камер видеонаблюдения, на которых опубликован момент удара американской ракетой ATACMS с кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе. Кадры опубликованы телеграм-каналом Baza.
На ролике видно, как несколько снарядов обрушиваются в прибрежную зону, где в этот момент находятся мирные граждане.

После обстрела пляжа в Севастополе погибли 4 человека, двое из которых – дети, пострадали — 153.

В Минобороны РФ ответственность за произошедшее прежде всего возложили на Вашингтон, который предоставил Украине данный вид дальнобойного оружия.

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#сша
#россия
#дрон
#мид
#севастополь
#всу
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На переездах МЖД с начала года произошло 11 ДТП с автотранспортом
25 июня 2024, 15:18

Фото: пресс-служба МТДИ МО

11 ДТП с участием автомобилей произошло по вине водителей на переездах Московской железной дороги с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«Свыше 80% аварий произошло из-за водителей легковых машин и около 20% — из-за водителей грузовиков и тракторов. Все нарушители пытались «проскочить» переезд на красный свет светофора и игнорируя звуковые сигналы поезда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что три из 11 ДТП произошли на территории Московской и Курской областей, две в Москве, по одной в Орловской, Брянской и Калужской областях. Кроме того, в ряде областей удалось избежать столкновения поезда с автомобилем несмотря на то, что водители грубо нарушили ПДД.

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#дтп
#мжд
#железнодорожный переезд
#аварии
#минтранс мо
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Минздрав: число погибших при терактах в Дагестане увеличилось до 21 человека
25 июня 2024, 14:38

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Минздрав Дагестана обновил данные о числе жертв терактов в республике. Информация опубликована в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что количество жертв увеличилось до 21 человека. Ранее сообщалось о гибели сержанта полиции Наримана Насруллаева, ему было 24 года.

В настоящее время медики продолжают борьбу за жизни пострадавших.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и мирные жители.

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#храм
#дпс
#пост
#террористы
#жители
#операции
#дагестан
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В Германии погиб полицейский, сопровождающий кортеж Орбана
Berliner Zeitung: В Германии погиб полицейский, сопровождающий кортеж Орбана
25 июня 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Германии погиб полицейский, сопровождающий кортеж венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
«Офицеры полицейского эскорта Виктора Орбана попали в аварию в районе Дегерлох. По данным властей, 61-летний полицейский получил настолько серьезные ранения, что вскоре скончался в больнице», – говорится в материале.

Еще один пострадавший страж порядка сейчас лечится в клинике. По предварительной информации, водитель-женщина 69 лет хотела повернуть, но не увидела, что дорогу перекрыли для кортежа. Затем автомобиль предполагаемой виновницы аварии столкнулся с полицейским-мотоциклистом, который сопровождал Виктора Орбана. Кортеж двигался в авиагавань Штутгарта.

Ранее была информация, что кортеж лидера Ганы Наны Акуфо-Аддо попал в аварию. В результате произошедшего погиб водитель одной из машин кортежа.

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#мир
#германия
#полиция
#виктор орбан
#новости
#дтп
#авария
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Прокуратура: лифт насмерть задавил 11-летнего мальчика в Югре
25 июня 2024, 14:26

Фото: istockphoto/alex_u

Платформой грузового лифта насмерть задавило школьника в одном из торговых центров югорского Урая. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Предварительно известно, что 11-летний ребенок хотел запрыгнуть на платформу, которая двигалась вверх, двери шахты были открыты. Мальчика зажало лифтовыми конструкциями. От полученных травм он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже следователи оценят действия лиц, которые оставили двери открытыми и не ограничили к ним доступ. Также будут оценены действия ответственных за безопасность нахождения в ТЦ.

Ранее сообщалось, что в столице на Земляном валу в шахту упал лифт с людьми. В кабине было три человека. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#прокуратура
#лифты
#дети
#смерть
#новости
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«Может покончить с собой»: Женщина зарубила топором дочь, желая отомстить мужу
NEWS.ru: В Красноярском крае женщина зарубила топором дочь, желая отомстить мужу
25 июня 2024, 14:19

Фото: IStock/Grape_vein

Женщина, зарубившая собственную трехлетнюю дочь топором в Красноярском крае, желала отомстить мужу. Об этом издательству NEWS.ru рассказала ее соседка.
По ее словам, в семье конфликты происходили постоянно.

«Мать детей очень любит выпить, нигде не работает, живет на пособия. В тот день тоже выпила, начала орать, что он ей изменяет на работе. Я, конечно, не знаю, кто кому изменял там, но думаю, что точно не он ей. Детей он очень любит. Она знала и решила ему так отомстить, видимо», — рассказала женщина.

Соседка высказала опасения, что после случившейся трагедии мужчина может покончить ​с собой.

Согласно сообщениям пресс-службы Следственного комитета региона, нападению подверглась и старшая дочь. Женщина нанесла ей удар ножом, но врачам удалось спасти девочку.

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#удар
#убийство
#самоубийство
#отец
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Автомобиль вылетел с многоуровневой парковки в Краснодаре, есть погибшие
BMW вылетела с многоуровневой парковки на крышу ТЦ в Краснодаре, трое погибли
25 июня 2024, 13:51

Фото: iStock/conejota

Три человека погибли после падения BMW c парковки торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщает 112.
Уточняется, что в салоне автомобиля находились 37-летний мужчина, женщина и ребёнок. Когда подоспела медпомощь, пострадавшие были еще живы, однако спасти тяжело травмированных людей не удалось.

По предварительным данным, водитель перепутал педали, и вместо тормоза нажал на газ, из-за чего машина вылетела через стену на улицу.

Ранее сообщалось, что два подростка и тридцатилетняя женщина погибли в аварии в Благовещенске, где пьяный водитель въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#краснодарский край
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