Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября

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Задержанного за взятку генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова могут арестовать уже во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, его доставят в Москву», — говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.
Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.
Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.
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Элина Позднякова