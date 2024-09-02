Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов

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Задержанный заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов владеет недвижимостью стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.
Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.
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