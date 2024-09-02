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Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов

Задержанный генерал-майор Муминджанов имеет недвижимость на 120 млн рублей
02 сентября 2024, 15:46
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Задержанный заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов владеет недвижимостью стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.


Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

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#уголовное дело
#следствие
#сво
Взрыв произошёл в жилом доме в Новороссийске
02 сентября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Kileman

В девятиэтажном жилом доме в Новороссийске произошёл сильный взрыв. По предварительной информации, взорвался бытовой газ в одной из квартир.
Инцидент произошёл на улице Видова. На место чрезвычайного происшествия уже приехали специалисты пожарно-спасательной службы МЧС, сообщает телеграм-канал SHOT. Спасатели уже внутри дома, ведётся поиск возможных пострадавших. В данное время горит квартира на четвёртом этаже, взрывом в помещении выбиты стёкла в окнах.

Соседние квартиры, предварительно, повреждений не получили. Специалисты продолжают обследование здания. На текущий момент известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Точную причину взрыва жилого здания установят после соответствующей проверки правоохранители и технические эксперты.

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#происшествия
#газ
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СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
02 сентября 2024, 15:11

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Это было осуществлено, когда генерал-майор занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

Также в СК РФ сообщили, что Муминджанов вместе с членами своей семьи владеет имуществом более чем на 120 миллионов рублей. В настоящее время проверяется его законность.

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#следственный комитет
#взятка
#ленинградская область
#минобороны рф
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Подросток признался в убийстве всех членов своей семьи
Corriere della Sera: подросток из пригорода Милана зарезал всю свою семью
02 сентября 2024, 14:59

Фото: iStock/tiero

Подросток, проживающий в пригороде Милана Падерно-Дуньяно, призвался в совершении тройного убийства членов своей семьи. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Отмечается, что 17-летний парень сам позвонил в экстренные службы и сообщил о произошедшем. Вечером перед убийством, которое произошло в ночь на 1 сентября, родственники отмечали день рождения главы семьи. На празднике также присутствовали другие близкие.

После их ухода в ночь на воскресенье подросток ножом зарезал своих родителей и 12-летнего брата. В настоящее время мотив преступления не ясен. Соседи отзывались о семье положительно.

В ходе допроса подросток также не объяснил свои действия. В беседе со следователями он рассказал, что в течение нескольких дней испытывал недомогание и дискомфорт, его посещали мысли об убийстве, но не связанные в его семьёй.

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#убийство
#подросток
#соседи
#семья
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Два человека погибли во время пожара в посёлке в поселке Боково-Платово в ЛНР
02 сентября 2024, 14:52

Фото: istockphoto/photovs

В посёлке Боково-Платово в Луганской Народной Республике произошёл крупный пожар. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По информации специалистов, площадь возгорания составила более 300 гектаров. Сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на деревянные постройки. К тушению пожара привлечены более 40 специалистов и восемь единиц специальной техники.

Специальным транспортом из населённого пункта эвакуировали 32 человека. Они направлены в пункт временного размещения. Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 хозяйственных построек, один автомобиль. К сожалению, от огня и угарного газа погибли два человека.

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#мчс
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#пожар
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Колокольня старинной церкви обрушилась из-за пожара на севере Франции
Во Франции загорелась церковь Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер
02 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock/Diy1

На севере Франции в результате сильного пожара обрушилась колокольня церкви Непорочного зачатия. Об этом пишет газета La Voix du Nord.
Отмечается, что возгорание церкви в коммуне Сен-Омер произошло в 04:00 по местному времени. Сначала огонь вспыхнул в ризнице, после чего быстро распространился по всему зданию, дойдя до крыши

Спустя час после возгорания произошло обрушение колокольни.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Однако в целях безопасности была проведена эвакуация 57 жителей находящихся рядом домов.

Издание отмечает, что церковь была возведена в XIX веке. С 2015 по 2018 годы в ней проводилась масштабная реставрация. Тогда из здания были удалены детали из свинца и асбеста, что во время пожара помогло избежать сильного токсичного дыма.

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#церковь
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#эвакуация
#возгорание
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Застрявший на МКС корабль Starliner стал издавать странные звуки
02 сентября 2024, 13:37

Фото: istockphoto/3DSculptor

Застрявший на Международной космической станции (МКС) космический корабль Boeing Starliner начал издавать необычные звуки. Их услышал американский астронавт Барри Уилмор.
Об этом сообщает издание Ars Technica со ссылкой на запись разговора Уилмора с диспетчером ЦЦентра управления полётами в Хьюстоне. Ранее космическое агентство НАСА сообщало, что операцию по возвращению космического корабля Boeing Starliner без экипажа планируется начать 6 сентября.

По словам астронавта, он стал слышать в динамике странный звук непонятного происхождения. Он предположил, что звук может быть вызван какой-то неполадкой в соединении корабля с МКС. Уилмор дал послушать диспетчеру этот звук, поднеся микрофон к его источнику. На Земле обратили внимание на пульсирующий характер звука, напоминающий о сигнале гидролокатора, и пообещали выяснить, что именно может быть его причиной.

Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Их миссия должна была продолжаться неделю, но из-за возникших неполадках при стыковке астронавты всё ещё остаются на МКС.

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#мкс
#корабль
#запись
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В Приморье расследуют попытку суицида ветерана СВО из-за вымогательств
СК расследует случай с доведением до суицида ветерана СВО в Приморье
02 сентября 2024, 13:25

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет расследует случай с этнической бандой, которая довела до суицида ветерана СВО в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Житель Приморья потерял руку на СВО и вернулся домой после ранения. Когда ветеран начал получать социальные выплаты, на него вышла некая этническая банда, которая начала вымогать деньки. В итоге ветеран едва не покончил с собой.

«В соцмедиа размещено видеообращение военнослужащего, который утверждает, что после прибытия из зоны СВО он стал жертвой вымогательства. Также мужчина сообщает о том, что, несмотря на его обращения, правоохранительные органы бездействовали», – говорится в сообщении следственного комитета.

О случившемся рассказал в телеграмм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Перед этим ветеран отправил родственником прощальное видео и перестал выходить на связь. Мужчину успели найти живым, но в тяжелом состоянии. Сейчас он в больнице.

Теперь глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

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#социальные сво
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#бастрыкин
#уголовное дело
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Женщина чуть не лишилась выигрыша в лотерею из-за формальности
Канадка забыла, где купила лотерейный билет, и чуть не лишилась выигрыша
02 сентября 2024, 13:24

Фото: iStock/matt_benoit

Женщина из Канады выиграла в лотерею, однако чуть не лишилась денег из-за того, что забыла, где купила счастливый лотерейный билет. Об этом сообщает CTV News Toronto.
Согласно сообщению, Хезер Дуглас узнала о своем выигрыше в размере 1003 канадских долларов (67,5 тысячи рублей) в марте текущего года. Женщина пришла за деньгами, но организаторы лотереи заявили, что отдадут ей выигрыш, только если она назовёт место, где приобрела билет. Но Дуглас его не помнила, так как много ездит по провинции Онтарио и постоянно покупает лотерейные билеты на различных заправках.

«Нигде нет никаких предупреждений, в которых говорится, что вы должны доказать, где купили билет. Их нет ни в киоске, ни в рекламе, нигде. Я понятия не имела, что они могут это потребовать, и это меня возмутило», — пожаловалась победительница.

В итоге выигрыш ей все же отдали, но только после того, как история получила огласку в СМИ. При этом организаторы предупредили, что, если выигрыш превышает тысячу долларов, победитель должен доказать, что приобрел билет на законных основаниях.

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#билеты
#пособия
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В Москве курьер пытался изнасиловать девушку-инвалида во время доставки заказа
02 сентября 2024, 13:13

Фото: istockphoto/nirat

В Москве курьер с самыми грязными намерениями напал на девушку-инвалида прямо во время доставки заказа. От изнасилования её спасла мама.
Девушка заказала через приложение продукты из магазина, передаёт телеграм-канал Baza. Через некоторое время её позвонил курьер и сообщил, что ожидает с заказом на лестнице. Когда девушка, инвалид первой группы, открыла дверь, парень схватил её на руки и занёс в квартиру. Там он уложил несчастную на кровать и принялся раздевать. Той удалось вырваться и убежать в комнату матери. Курьер, видимо, решил, что девушка в квартире одна, поэтому действовал так свободно.

Мама вошла в комнату дочери и увидела несостоявшегося насильника со спущенными штанами и с половым органом в возбуждённом состоянии. Разъярённая женщина вытолкала парня за дверь и сразу же позвонила в полицию. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 22-летний уроженец Таджикистана, не имеющий регистрации на территории РФ, и это почему-то не удивляет.

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