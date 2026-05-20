Скрывавшая беременность школьница выкинула новорожденного на улицу
В Бразилии 17-летняя девушка оставила своего новорожденного ребенка на улице между двумя домами в штате Параиба. Об этом сообщает издание Jurua Online.
Очевидцы нашли младенца, когда проверяли территорию, услышав странные звуки. Прибывшие на место медики установили, что у ребенка не перерезали пуповину. У него также диагностировали переохлаждение, множественные травмы и значительную кровопотерю.
Младенец оказался недоношенным, его состояние оценили как тяжелое. Во время оказания медицинской помощи сердце малыша останавливалось несколько раз. Ребенка госпитализировали, а затем направили в другой город на вертолете.
Полиция разыскала и задержала школьницу. В настоящий момент правоохранители выясняют местонахождение отца.
