Врачи извлекли из головы россиянина 12-сантиметровую ветку, с ней он ходил 1,5 года

20 мая 2026, 18:36

Курские хирурги вытащили из головы россиянина 12-сантиметровую ветку

Фото: istockphoto/faustasyan

В Курске врачи спасли мужчину, который полтора года проходил с 12-сантиметровой веткой в голове. Об этом сообщает ОБУЗ «Курская ОМКБ».





Инцидент произошел в 2024 году с жителем Рыльска во время рубки клена. Он почувствовал резкий удар в глаз, но не понял, что обломок ветки полностью вошел в череп. Полтора года пациент страдал от дискомфорта и периодических нагноений. Частные офтальмологи назначали лекарства, однако облегчения не наступало.



Три месяца назад воспаление усилилось, и зрение начало ухудшаться. Врачи офтальмологической больницы заподозрили наличие инородного тела — МРТ и КТ подтвердили опасения. Выяснилось, что ветка прошла через глазницу, разрушила пазухи и повредила основание черепа. При этом сам глаз чудом остался цел.



Хирургам предстояло удалить объект, избежав повреждения сосудов и структур мозга. Операцию провели эндоскопически — через нос, без единого наружного разреза. Врачи фрагментарно извлекли 12-сантиметровый кусок дерева. Пациенту сохранили зрение, сейчас его состояние улучшается.



