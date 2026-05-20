Нашелся еще один причастный к расправе над москвичкой, спрятанной в диване
Правоохранители задержали второго подозреваемого по уголовному делу об убийстве женщины, тело которой обнаружили внутри дивана в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Как выяснилось, к преступлению причастен еще один сосед потерпевшей. Следователи планируют предъявить обвинение и ходатайствовать об аресте. Кроме того, заочное обвинение предъявили иностранцу, который нанес женщине телесные повреждения. Фигурант покинул Россию.
Напомним, 18 мая в полицию с заявлением о пропаже обратилась сестра потерпевшей, сообщив, что последняя более десяти дней не выходила на связь. При осмотре квартиры на Люблинской улице тело жертвы нашли внутри дивана со следами насильственной смерти.
