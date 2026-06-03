Скука едва не закончилась трагедией: подростки устроили пожар в доме в Удмуртии

03 июня 2026, 10:46

В Удмуртии подростки устроили пожар в заброшенном доме

Фото: iStock/grafoto

В поселке Балезино в Удмуртии компания подростков пробралась в заброшенный двухэтажный частный дом, после чего там начался пожар. Об этом сообщает МЧС республики.