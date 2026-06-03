Скука едва не закончилась трагедией: подростки устроили пожар в доме в Удмуртии
В поселке Балезино в Удмуртии компания подростков пробралась в заброшенный двухэтажный частный дом, после чего там начался пожар. Об этом сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, парни и девушки зашли в пустующее здание и ходили по комнатам. Затем почти все вышли на улицу, а внутри остались двое юношей 17 и 14 лет. Старший осматривал одну комнату, младший находился в соседней. В какой-то момент 14-летний юноша из скуки и любопытства поджег матрас на диване.
Сначала матрас тлел, но вскоре огонь сильно разгорелся. Подросток пытался потушить пламя обрывками покрывала, однако не справился. После этого оба юноши убежали. Пожарных вызвали очевидцы. Пострадавших нет.
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