Британские войска могут отправиться на Украину

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Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна может отправить солдат на Украину для подготовки ВСУ. Об этом он рассказал журналу Times.
Указывается, что Хили прибыл с визитом в Киев в среду для встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Потенциальную отправку британских военных министр объяснил желанием Великобритании занять новую лидирующую роль в конфликте.
В ходе своего визита Хили отметил, что Соединенное Королевство должно сделать обучение, максимально подходящее потребностям украинских вооруженных сил. Также Умерову передадут план из пяти пунктов, где разъясняются детали усиления поддержки Украины Великобританией в 2025 году.
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Иван Мусатов