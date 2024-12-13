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Посол Кейси: в Британии продолжают выдавать россиянам визы

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лондон продолжает рассматривать заявления россиян о выдаче виз, несмотря на противоречия, существующие между британским и российским правительствами. Об этом заявил посол Британии в России Найджел Кейси.
В Telegram-канале диппредставительства разместили видеоответ посла на вопросы, которые ранее задали подписчики, один из них — можно ли гражданам России посещать Великобританию «в нынешних условиях».
«Да, мы продолжаем рассматривать заявления на получение виз россиян <…>. Наши противоречия с российским правительством, а не с российским населением», — ответил на вопрос Кейси.



Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что дипломатические отношения между Россией и Великобританией продолжаются, несмотря на сложную, «состязательную» обстановку.

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Раскрыты детали побега Асада из Сирии
Reuters: Асад заверил офицеров перед побегом, что Россия окажет помощь Сирии
13 декабря 2024, 19:46

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Президент Сирии Башар Асад держал в секрете свои планы покинуть страну и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно информации источника, на встрече присутствовали порядка 30 руководителей армии и служб безопасности в оборонном ведомстве страны. Асад заверил военных, что российская военная поддержка уже на подходе, а также призвал сухопутные войска удерживать позиции.

Уточняется, что бывший президент Сирии так долго и тщательно скрывал план побега, что даже не сообщил об этом своему младшему брату Махеру Асада — командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией.

Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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Во Франции обратились с призывом к Макрону
Глава «Патриотов» Филиппо призвал Макрона покинуть пост из-за нового премьера
13 декабря 2024, 19:00

Фото: istockphoto/SimonLukas

О «конце режима» французского лидера Эммануэля Макрона в связи с назначением на пост премьера Франсуа Байру заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал в социальных сетях.
«Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!» — сказано в публикации.
Филиппо охарактеризовал Байру как «пронатовского и проевропейского» политика. Его назначение на пост председателя правительства состоялось в пятницу, 13 декабря. Ранее должность занимал Мишель Барнье на протяжении трех месяцев.

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#мир
#франция
#эммануэль макрон
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Оппозиция в Сирии захватила ключевую плотину на севере страны
Сирийские оппозиционеры захватили ключевую плотину Тишрин на севере страны
13 декабря 2024, 18:44

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Гидроэлектростанция Тишрин в северной части Сирии захвачена «Сирийской национальной армией», которую поддерживает турецкая Анкара. Как проинформировало Anadolu, объект удерживался отрядами Сирийских демократических сил курдов (SDF).
«Сирийская национальная армия» в пятницу установила контроль над плотиной Тишрин на реке Евфрат, это крупнейшая из плотин под контролем оппозиции на данный момент», — сказано в сообщении агентства.

По информации журналистов, Тишрин обеспечивает потребности Сирии в электричестве на 70% и с ней две другие ГЭС.

SDF удерживали станцию с 2015 года, поддерживаемые Вашингтоном. Рядом у США была военная база.

Перед этим стало известно, что случилось на военной базе Хмеймим в Сирии.

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#сирия
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#война
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На базу Хмеймим в Сирии сели транспортные самолеты
FSNN: несколько Ил-76 сели на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
13 декабря 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии совершили несколько военно-транспортных самолетов Ил-76, передает Free Syria News Network (FSNN).
«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», — сказано в материале.
Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Анкара и Вашингтон пришли к консенсусу в плане видения сирийского будущего. Он уточнил, что страны хотят освободить сирийских граждан «от оков Башара Асада».

Также сообщалось, к чему близка Россия в Сирии.

Сирийский президент Башар Асад сложил с себя полномочия и отправился в Россию, получив политическое убежище в стране. Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

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Стало известно о планах ЕС обсудить новые санкции в отношении Грузии
РИА Новости: ЕС обсудит новые санкции в отношении Грузии 16 декабря
13 декабря 2024, 17:38

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Новые возможные ограничения в отношении Грузии обсудят главы МИД европейских государств в грядущий понедельник, 16 декабря. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза (ЕС).
«Мы обсудим Грузию, где ситуация, очевидно, ухудшается. (…) Ожидаем обсуждение по этой ситуации и новых мер, которые возможно принять», — проинформировал источник.
Он добавил, что некоторые меры уже приняты ЕС, включая остановку финансирования, снижение контактов, а также прекращение диалога о вступлении Грузии в ЕС. При этом планируется обсудить ряд новых мер.

Перед этим сообщалось, какое наказание для Грузии придумала Европа. Протесты в Грузии начались 28 октября спустя два дня после парламентских выборов.

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Медведев назвал русских и украинцев одним народом
13 декабря 2024, 16:09

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Русские и украинцы являются одним народом. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».
По мнению политика, русские и украинцы — это не просто братские народы, а один народ. Медведев добавил, что современная Россия является единственным преемником древнерусского государства.

Зампред Совбеза РФ также призвал Киев перестать противопоставлять себя всему русскому.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил свои слова о том, что украинцы — часть русского народа, с чем на Украине многие не соглашаются. Глава Российской Федерации подчеркнул, что он никогда не откажется от этого убеждения.

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#медведев
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Медведев назвал путь сохранения Украины на карте мира
Медведев заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира или быть с Россией
13 декабря 2024, 16:00

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Украине, чтобы не исчезнуть с карты мира, необходимо усмирить гордыню и прекратить противопоставлять себя всему русскому. Об этом в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая» для журнала «Международная жизнь» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что для Москвы важно закрепить идею, согласно которой РФ является незаменимой для Украины. В своей статье политик подчеркнул, что попытки вбить клин между русскими и украинцами являются преступными.

Медведев заключил, что неонацисты, совершающие преступные действия, в результате «разобьют свои головы об общерусскую стену».

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс (НАТО) опасается обвинений России в участии в конфликте на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#политика
#медведев
#рф
#украина
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Стали известны объемы потерь у иностранных компаний, покинувших Россию
Эксперт Шнейдерман: покинувшие Россию в 2024 году компании потеряли до $80 млрд
13 декабря 2024, 15:29

Фото: iStock/golubovy

Иностранные компании, которые покинули Россию в 2024 году, потеряли от 50 до 80 миллиардов долларов. Об этом заявил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его словам, к таким выводам он пришел, когда провел приблизительные расчеты по открытым источникам.
«Убытки ушедших из России в этом году иностранных компаний оцениваю на уровне $50–80 млрд. Зарубежные бренды не перестали уходить из России в 2024 году», — поделился Шнейдерман в беседе с NEWS.ru.
Он также отметил, что некоторые компании ушли из России лишь номинально, на деле открыв новые юрлица на Ближнем Востоке и продолжив поставлять те же товары, но под другим брендом.

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#товары
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#ограничения
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Захарова назвала Трампа символом надежды
Захарова: Трамп стал символом надежды в борьбе с либеральной диктатурой
13 декабря 2024, 15:22

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что избранный президент США Дональд Трамп стал символом надежды в борьбе с либеральной диктатурой, вопреки двум покушениям на него. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru, комментируя назначение Трампа человеком года по версии американского журнала Time.
«Скептически отношусь ко всем западным рейтингам и обложкам. Но то, что Трамп пережил покушение и не одно, остался в политической борьбе, став символом надежды на прекращение беспредела либеральной диктатуры, безусловно, особо выделяет его фигуру. Это не про выборы в США, а про желание миллионов остановить преступный конвейер расчеловечивания, который управлялся американским либерализмом», — отметила Захарова в комментарии для NEWS.ru.
Напомним, ранее сын будущего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший не упустил случая жестко поиздеваться над Владимиром Зеленским, когда журнал Time назвал Трампа «человеком года». Time признавал Зеленского «человеком года» в 2022 году. Именно этот факт и обыграл в своей социальной сети сын избранного президента США. В коротком ролике Трамп-младший изобразил, как его отец ногой вышибает Зеленского с обложки журнала Time, а затем, танцуя, занимает его место.

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