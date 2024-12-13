Посол Кейси: в Британии продолжают выдавать россиянам визы

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Лондон продолжает рассматривать заявления россиян о выдаче виз, несмотря на противоречия, существующие между британским и российским правительствами. Об этом заявил посол Британии в России Найджел Кейси.
В Telegram-канале диппредставительства разместили видеоответ посла на вопросы, которые ранее задали подписчики, один из них — можно ли гражданам России посещать Великобританию «в нынешних условиях».
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что дипломатические отношения между Россией и Великобританией продолжаются, несмотря на сложную, «состязательную» обстановку.
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«Да, мы продолжаем рассматривать заявления на получение виз россиян <…>. Наши противоречия с российским правительством, а не с российским населением», — ответил на вопрос Кейси.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что дипломатические отношения между Россией и Великобританией продолжаются, несмотря на сложную, «состязательную» обстановку.
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Анастасия Ларина