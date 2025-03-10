Sky News: При столкновении двух судов у берегов Британии пострадали 32 человека

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Не менее 32 человек пострадали в результате столкновения грузового судна и танкера в Северном море. Инцидент произошёл неподалёку от берегов Великобритании.
О происшедшем телеканалу Sky News рассказали представители британского порта Гримсби. Спасенных доставили на сушу на трех лодках. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы они получили. Нет также точной информации о том, сколько всего людей находилось на борту танкера под флагом США, который стоял на якоре, и столкнувшегося с ним контейнеровоза, который шел под флагом Португалии.
После столкновения кораблей началась спасательная операция. Оба судна получили значительные повреждения, а перевозивший нефть танкер загорелся. О том, был ли разлив топлива, не сообщается.
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После столкновения кораблей началась спасательная операция. Оба судна получили значительные повреждения, а перевозивший нефть танкер загорелся. О том, был ли разлив топлива, не сообщается.
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Александр Бойцов