Skypark Sochi закрыт после гибели мужчины, что упал с банджи-тарзанки
В Сочи мужчина насмерть разбился, упав с большой высоты в «Skypark Sochi» в Адлерском районе.
Как сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи», инцидент произошел днем на мосту развлекательного парка. Очевидцы утверждают, что перед падением мужчина вел себя странно и сильно нервничал.
Напомним, пожилой мужчина погиб после того, как его затянуло в аппарат МРТ. Трагический инцидент произошел в медицинском учреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк.
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