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Skypark Sochi закрыт после гибели мужчины, что упал с банджи-тарзанки

Фото: iStock/BogdanV

В Сочи мужчина насмерть разбился, упав с большой высоты в «Skypark Sochi» в Адлерском районе.



Как сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи», инцидент произошел днем на мосту развлекательного парка. Очевидцы утверждают, что перед падением мужчина вел себя странно и сильно нервничал.

Напомним, пожилой мужчина погиб после того, как его затянуло в аппарат МРТ. Трагический инцидент произошел в медицинском учреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк.

Виктория Иванченко

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