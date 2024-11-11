Не понравилась свекрови: житель Петербурга устал от ссор и убил собственную 73-летнюю мать из-за молодой жены

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44-летний мужчина, работавший технологом, всю свою жизнь находился под полным контролем своей матери. Они жили в одной квартире, и поэтому ему некуда было укрыться от её постоянных замечаний и указаний. Влияние матери распространялось даже на выбор жены. В результате семейный конфликт привел к трагедии — жестокому убийству 73-летней пенсионерки. Что произошло в тот день и из-за чего мужчина решился на такой поступок, расскажет «Радио 1».
Конфликты из-за жены
Мужчина долго старался найти себе спутницу жизни, знакомился с девушками, красиво ухаживал. Однако ни одна из будущих невесток не нравилась Татьяне, его матери.
«Он скромный. Видно, что мать его очень сильно опекала всегда. Она как будто старалась оградить его от всех остальных женщин. Из-за этого Сережа не пользовался особой популярностью среди женщин, но был женат два раза. С первой женой давно развелся, а со второй у них есть маленькая дочка», — рассказал для «КП-Петербург» друг Сергея.Причины распада первого брака Сергея неизвестны, но, возможно, как раз из-за властной матери. Однако и второй брак оказался проблемным: свекрови не нравилось, что её невестка из провинции.
Мужчина со второй женой познакомился в Курске и был очень рад состоявшейся свадьбе. Но Татьяна не разделяла восторг сына: она считала, что его невеста собирается завладеть их квартирой.
«Он тогда жил вместе с мамой, туда же привез и будущую жену. Маме это не понравилось, она не одобряла его выбор. Говорила, что эта женщина с ним только ради квартиры. В семье были частые ссоры», — сообщает «КП-Петербург».Из-за постоянных ссор, пара в итоге съехала на отдельную квартиру и начала самостоятельную семейную жизнь.
Проблемы с алкоголем
Однако вскоре Сергей был осуждён за убийство собственной матери. Тело 73-летней женщины нашли на даче.
«Эту дачу Сережа очень любил. Он там постоянно делал что-то по хозяйству. Даже машину купил, чтобы было удобнее добираться», — рассказал друг обвиняемого.Во время допроса подсудимый признался, что убил маму из-за глубокой неприязни к ней. Его друзья были шокированы этой новостью, так как, по их словам, Сергей крайне неконфликтный и тихий человек, которого сложно вывести из себя.
Однако коллеги мужчины заявили, что у него были проблемы с алкоголем и он даже был закодирован.
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