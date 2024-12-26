«Мама, это не маньяк?»: выходец из Тбилиси следил за 8-летней девочкой в Краснодаре, чем обернулась встреча с незнакомцем

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В Краснодаре задержали мужчину, который пытался похитить 8-летнюю девочку с детской площадки.
Как стало известно, задержанный подходил к школьнице и под различными предлогами пытался увести с собой, но у него ничего не вышло. Как только об этом узнала мама девочки, она сразу обратилась в полицию.
Позже выяснилось, что мужчина уже был замешан в совершении подобных преступлений. Подробности этой криминальной истории читайте в материале «Радио 1».
Боялась даже в школу ходить
В Краснодаре жизнь школьницы изменилась после встречи с незнакомцем. Мама девочки больше не может оставлять её одну — всегда рядом кто-то из взрослых. Девочке теперь страшно выходить на улицу из-за произошедшего с ней инцидента.
«Она боится. Все дядьки в чёрном (а девочка говорит. — прим. ред.): "Мама, это не маньяк? Это не он?" Пока его не поймали, и сутки после этого, она просто боялась в школу даже ходить», — рассказала мама девочки.
Женщина отказывается показывать лицо: она опасается, что родственники задержанного начнут искать её семью.
Что случилось?
Всё началось на детской площадке, когда к её 8-летней дочери подошёл незнакомый мужчина. Он уговаривал ребёнка пойти с ним домой, где бы угостил конфетами и показал кота.
После того как друзья девочки перебежали на ту сторону, задержанный подошёл к ней, показала на видео женщина.
«Видимо, сидел, ждал, пока она останется одна. <…> Вот так облокотился, снял с себя капюшон и разговорить её пытался. Он знал, как её зовут», — отметила мама школьницы.
Мужчина уже вызывал подозрения у соседей
Женщина сразу сообщила о случившемся полицейским. Они быстро отреагировали и выяснили, что зовут мужчину, пытавшегося увести ребенка с детской площадки, Зураб Тенгизович. Он родился в Тбилиси, сейчас снимает квартиру в том же доме, где живёт семья девочки. Соседи рассказали, что и раньше замечали его странное поведение.
«Слышала, что это его не первая попытка увести девочку с площадки. Это произошло ещё летом, соседка рассказывала. Но почему-то она не обратилась в органы», — поделилась информацией с журналистами соседка задержанного Ирина Калгина.
Оказалось, что полицейские уже давно искали Зураба — его разыскивали за кражу.
Родители школьницы подозревают, что он долго выбирал жертву. Не исключено, что следил за детьми не первый день. Мама девочки рассказала, что мужчина, кроме имени, знал и другие подробности из жизни ребёнка.
Известно, что следователи начали проверять, причастен ли задержанный к подобным преступлениям, законно ли он находится в России.
Вероятно, в отношении несостоявшегося похитителя будет возбуждено уголовное дело.
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