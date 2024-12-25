Брак с русским парнем обернулся адом для молодой невесты: на что пошла армянская семья из-за выбора родной дочери

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Драма развернулась в городе Новосибирск в 2023 году и продолжается по сей день. 25-летняя Марина и 23-летний Роман тайно от родителей девушки поженились в мае 2024 года. После этого в жизни молодожёнов начался ад. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Большая любовь
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Молодые люди познакомились летом 2023 года на пункте выдачи одного из маркетплейсов. Марина пришла забирать заказ и увидела там Романа.
«Я в такое и не верю, чтобы после одного взгляда можно было влюбиться, думала, что это невозможно, но это произошло», — поделилась с KP.RU Марина.
Дальнейшее общение было определено случаем. При следующем посещении девушкой пункта выдачи, пошел сильный дождь и ей пришлось задержаться. Завязался разговор, а потом уже и отношения.
После того, как родители Мерины узнали о русском парне своей дочери, сразу высказали свое «против».
«Мы не смогли получить благословение от них, поэтому решили пожениться в тайне. Она имеет полное право по всем российским законам делать выбор сама», — сказал KP.RU муж девушки Роман.
После свадьбы — ад
Фото: iStock/Vitalii Puzankov
Молодые люди в тайне расписались в мае 2024 года. Когда родители Марины об этом узнали они были просто в бешенстве и молодоженам пришлось на время уезжать в другой огород.
Тогда родственники пошли на хитрость и сделали вид, что приняли мужа Марины. Пара вернулась в Новосибирск и начала пробывать налаживать отношения с семьей, но все стало еще хуже. При первом же выдавшемся случае, девушку закрыли в доме.
Обезумевшие родители заставляли Марину отказаться от своего супруга, морили голодом и обещали отвезти в далекий армянский аул и там выдать да первого встречного.
Попытки побегаФото: iStock/Yury Karamanenko
Роман придумал план по освобождению своей жены из плена при помощи курьера. Марина тогда смогла выбежать из квартиры, но мать догнала ее и, схватив за волосы, затащила обратно.
«Все это слышали соседи, но они мне сказали, что не будут лезть в нашу историю, потому что не хотят проблем с полицией. Я хваталась за дверь, не хотела отпускать ее и мама укусила меня за руку, чтобы я отпустила», — рассказала девушка.
После того, как Марина оказалась снова в квартире, мать избила ее бильярдным кием. На мольбы отпустить девушку к мужу никто не обращал внимание.
Вторую попытку по освобождению супруги Роман уже предпринимал с сотрудниками правоохранительных органов. Родители сначала и сотрудникам полиции не хотели открывать дверь, но по под страхом наказания сдались и девушке удалось освободиться.
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Преследование продолжается
Спустя пару месяцев после побега, родственники нашли влюбленных на природе. Истрия могла плохо закончиться, если бы Роман вовремя не заметил приближающуюся машину. К молодоженам ехали за расправой три амбала и мать девушки.
«Благо муж заметил вовремя. Он заблокировал двери. Начали отъезжать, но они добежали до машины, начали бить по ней. На такой скорости уезжали мы оттуда. На той дороге максимум можно на скорости 30 километров ехать, потому что она в ужасном состоянии. А мы ехали все 120»,— делится с корреспондентами Марина.Сейчас молодые люди вынуждены скрываться от семьи тиранов.
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