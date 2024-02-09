Суд арестовал россиянина, который в наркотическом опьянении выкинул дочь из окна

Фото: iStock/Andrii Zorii
Кировский районный суд Казани арестовал мужчину, который выбросил из окна свою полуторагодовалую дочь, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, шокирующий случай произошёл 7 февраля. 35-летний житель Казани, находясь в состоянии наркотического опьянения, начал видеть галлюцинации и выбросил из окна пятого этажа свою полуторагодовалую дочь.
К счастью, ребёнка успел поймать случайный прохожий. Девочку госпитализировали в больницу, где у неё диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.
Отца пострадавшей задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».
Читайте также:
Под Калининградом отец случайно выстрелил в голову двухлетней дочери
В Белгородской области ранее судимый подросток зарубил топором пенсионера
СК: В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родины-матери»
К счастью, ребёнка успел поймать случайный прохожий. Девочку госпитализировали в больницу, где у неё диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.
«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля», — уточнили в Следственном комитете Татарстана.
Читайте также:
Под Калининградом отец случайно выстрелил в голову двухлетней дочери
В Белгородской области ранее судимый подросток зарубил топором пенсионера
СК: В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родины-матери»
Евгения Парфентьева