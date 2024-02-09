Тройное убийство в Подмосковье, ради овчарки, машины и мотоцикла

Фото: iStockalan64
Тела пенсионерок-«процентщиц» нашли в загородном доме. 65-летняя хозяйка коттеджа оказалась владелицей завода «ТИАЛ» с чистой прибылью в 66 миллионов. 7 февраля в Наро-Фоминском городском округе были застрелены Светлана Филанович и её подруги. Убийца сделал 8 выстрелов в женщину и по 3 в каждую из гостий.
Кража за живое
Следствие выявило, что были украдены: 200 тысяч рублей наличкой, несколько миллионов с карточки жертвы, драгоценности, телефон, Mercedes GLS-класса и собака.
Что с бедным животным? У подруг на участке жило трое животных: кот, бернский зенненхуанд и овчарка. Судьба последнего питомца неизвестна. Следователи не исключают, что собаку могли застрелить, а труп вывезти.
Найдена машина и подозреваемые В воскресенье 4 февраля на трассе в районе Апрелевки, камера засекла Мерседес одной из жертв, Светланы Филанович. В салоне находилось 2 человека. — сообщает телеграмм-канал «112». 5 числа, внедорожник проехал через Селятино в Звенигород. Но был замечен только водитель. Конечной точкой маршрута стала Центральная кольцевая автодорога.
Преступник оставил угнанную машину у одного из домов, примерно в 37 километрах от места убийства. По данным SHOT, были найдены отпечатки двух человек.
Кого подозревают?
Один из подозреваемых — экс-сотрудник ГИБДД, бывший заместитель начальника отдела в подмосковном ГУВД, Михаил Борзых. По данным СМИ, 5 февраля он покинул страну, сейчас находится в Дубае. Родственники утверждают, что поездка была запланирована заранее для покупки материалов в салон красоты жены.
Утром 8 февраля Тверской районный суд города Москвы заочно арестовал Михаила по подозрению в убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. По данным СМИ, второй подозреваемый задержан, но его личность скрывается.
У СМИ есть предположение
Стало известно, что обладательницей 30% завода «ТИАЛ», соучредителем вместе с погибшей Светланой Филанович, является светская львица, Магдалина Мамарина. При ней несколько лет назад случилась ещё одна странная смерть — жены миллиардера Яны Пражевской – сообщают «Аргументы и факты».
Мотивы «Раскольникова»
Цель убийства трёх пенсионерок неизвестна, но есть несколько вариантов:
Первый, Михаил Борзых взял деньги в долг на покупку импортного мотоцикла, но не смог вернуть. Байк пенсионерки забрали. Подозреваемый решил отомстить.
Второй, Михаил взял крупную сумму на покупку участка и в залог оставил «железного коня». Позже не захотел возвращать долг.
Очевидцы подтверждают, что в гараже пенсионерок находился мотоцикл подозреваемого.
Третий вариант, убийство ради денег. Каждая из трёх жертв имела бизнес. Светлане Филанович принадлежал 51% процент завода «ТИАЛ», выпускающий полимерную продукцию. Предприятие сотрудничало с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом» и не только. Чистая прибыль за 2022 год составила 66 миллионов рублей. Также жертва была соучредителем типографической фирмы «Принт инвест» и имела часть в компаниях «Сигно групп» и «Комплект-сервис». Гендиректором последнего бизнеса была погибшая подруга Татьяна Казыльская. Ещё Светлана развивала пивоваренную компанию в Геленджике, на её подругу, Ирину Хант, было записано предприятие ООО «ГПК» по продаже алкоголя в ресторане на Чёрном море.
Все три женщины были жестоко убиты в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. СК возбудил 2 уголовных дела.
Читайте также:
Неизвестный убил трёх пенсионерок в частном доме в Подмосковье
В Подмосковье обнаружили угнанную машину застреленной пенсионерки Филанович
Обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским
Следствие выявило, что были украдены: 200 тысяч рублей наличкой, несколько миллионов с карточки жертвы, драгоценности, телефон, Mercedes GLS-класса и собака.
Найдена машина и подозреваемые В воскресенье 4 февраля на трассе в районе Апрелевки, камера засекла Мерседес одной из жертв, Светланы Филанович. В салоне находилось 2 человека. — сообщает телеграмм-канал «112». 5 числа, внедорожник проехал через Селятино в Звенигород. Но был замечен только водитель. Конечной точкой маршрута стала Центральная кольцевая автодорога.
Преступник оставил угнанную машину у одного из домов, примерно в 37 километрах от места убийства. По данным SHOT, были найдены отпечатки двух человек.
Кого подозревают?
Один из подозреваемых — экс-сотрудник ГИБДД, бывший заместитель начальника отдела в подмосковном ГУВД, Михаил Борзых. По данным СМИ, 5 февраля он покинул страну, сейчас находится в Дубае. Родственники утверждают, что поездка была запланирована заранее для покупки материалов в салон красоты жены.
Утром 8 февраля Тверской районный суд города Москвы заочно арестовал Михаила по подозрению в убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. По данным СМИ, второй подозреваемый задержан, но его личность скрывается.
У СМИ есть предположение
Стало известно, что обладательницей 30% завода «ТИАЛ», соучредителем вместе с погибшей Светланой Филанович, является светская львица, Магдалина Мамарина. При ней несколько лет назад случилась ещё одна странная смерть — жены миллиардера Яны Пражевской – сообщают «Аргументы и факты».
Мотивы «Раскольникова»
Цель убийства трёх пенсионерок неизвестна, но есть несколько вариантов:
Первый, Михаил Борзых взял деньги в долг на покупку импортного мотоцикла, но не смог вернуть. Байк пенсионерки забрали. Подозреваемый решил отомстить.
Второй, Михаил взял крупную сумму на покупку участка и в залог оставил «железного коня». Позже не захотел возвращать долг.
Очевидцы подтверждают, что в гараже пенсионерок находился мотоцикл подозреваемого.
Третий вариант, убийство ради денег. Каждая из трёх жертв имела бизнес. Светлане Филанович принадлежал 51% процент завода «ТИАЛ», выпускающий полимерную продукцию. Предприятие сотрудничало с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом» и не только. Чистая прибыль за 2022 год составила 66 миллионов рублей. Также жертва была соучредителем типографической фирмы «Принт инвест» и имела часть в компаниях «Сигно групп» и «Комплект-сервис». Гендиректором последнего бизнеса была погибшая подруга Татьяна Казыльская. Ещё Светлана развивала пивоваренную компанию в Геленджике, на её подругу, Ирину Хант, было записано предприятие ООО «ГПК» по продаже алкоголя в ресторане на Чёрном море.
Все три женщины были жестоко убиты в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. СК возбудил 2 уголовных дела.
Читайте также:
Неизвестный убил трёх пенсионерок в частном доме в Подмосковье
В Подмосковье обнаружили угнанную машину застреленной пенсионерки Филанович
Обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским
Пянко Екатерина Артёмовна