Следователь потерял изъятые у Лерчек ювелирные украшения на 14,4 млн рублей
Ценные вещи блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, на общую сумму 14,4 млн рублей пропали из служебного сейфа следователя в Новой Москве. Об этом пишет РЕН ТВ.
Речь идёт о дорогих часах Rolex и браслете Bulgari, которые изъяли у фигурантки во время обысков. После пропажи этих предметов в отношении следователя МВД Никиты Тулупова возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Ранее Лерчек уже высказывала недовольство действиями Тулупова и его коллеги Антимонова. Она утверждала, что правоохранители не давали ей обратиться к врачам, несмотря на сильные боли. Адвокат Валерии заявляет, что позиция следователей могла затруднить своевременное выявление и лечение заболевания блогерши.
Читайте также: