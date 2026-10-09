Следователь потерял изъятые у Лерчек ювелирные украшения на 14,4 млн рублей

09 октября 2026, 11:42

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Ценные вещи блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, на общую сумму 14,4 млн рублей пропали из служебного сейфа следователя в Новой Москве. Об этом пишет РЕН ТВ.