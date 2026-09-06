«Красиво!»: Жених онкобольной Лерчек показал их маленького сына

06 сентября 2026, 21:01

Танцор Луис Сквиччиарини показал маленького сына от блогера Лерчек

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Тренер по аргентинскому танго Луис Сквиччиарини опубликовал в своём блоге трогательный видеоролик. На кадрах он держит на руках своего маленького сына Даниэля.





Мальчик появился на свет в отношениях Сквиччиарини с блогером Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). После рождения ребёнка врачи поставили Чекалиной тяжёлый диагноз — онкологическое заболевание.



Эта новость потрясла семью и подписчиков танцора. Несмотря на сложные обстоятельства, Луис продолжает делиться тёплыми моментами из жизни с сыном. В свежем видео Даниэль активно машет руками и широко улыбается в кадр.

«Скажи, Даниэль: «Всем привет!» Плохая погода, но у меня прекрасное настроение. Красиво! Ну что, пошли?», — ласково разговаривал с малышом танцор.