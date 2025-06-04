Следователи нашли места закладки бомб на месте обрушения моста в Брянской области

Бастрыкин: Найдены места закладки трех бомб на мосту под Брянском
Александр Бастрыкин (Фото: Telegram @su_skr32)

Как сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, следователями были найдены места установки бомб на взорванном брянском мосту.



Следственный комитет России охарактеризовал обрушение моста в Брянской области как теракт и тут же приступил к поиску доказательств. В ходе работы следователи обнаружили приборы, снабженные блоком украинского производства.

«Установлено места закладки трех взрывных устройств и изъяты их элементы. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снабжены пластичным веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте», —сообщил Бастрыкин.
Председатель СК отметил, что специалисты тщательно разбирают все версии случившейся трагедии. Взрывы не только унесли жизни и привели к разрушению инфраструктуры, но и нанесли огромный материальный ущерб.
Ольга Щелокова

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