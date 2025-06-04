Следователи нашли места закладки бомб на месте обрушения моста в Брянской области
Бастрыкин: Найдены места закладки трех бомб на мосту под Брянском
Как сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, следователями были найдены места установки бомб на взорванном брянском мосту.
Следственный комитет России охарактеризовал обрушение моста в Брянской области как теракт и тут же приступил к поиску доказательств. В ходе работы следователи обнаружили приборы, снабженные блоком украинского производства.
«Установлено места закладки трех взрывных устройств и изъяты их элементы. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снабжены пластичным веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте», —сообщил Бастрыкин.Председатель СК отметил, что специалисты тщательно разбирают все версии случившейся трагедии. Взрывы не только унесли жизни и привели к разрушению инфраструктуры, но и нанесли огромный материальный ущерб.