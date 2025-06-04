Следователи нашли места закладки бомб на месте обрушения моста в Брянской области

04 июня 2025, 17:33

Бастрыкин: Найдены места закладки трех бомб на мосту под Брянском

Александр Бастрыкин (Фото: Telegram @su_skr32)

Как сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, следователями были найдены места установки бомб на взорванном брянском мосту.





Следственный комитет России охарактеризовал обрушение моста в Брянской области как теракт и тут же приступил к поиску доказательств. В ходе работы следователи обнаружили приборы, снабженные блоком украинского производства.



«Установлено места закладки трех взрывных устройств и изъяты их элементы. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снабжены пластичным веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте», —сообщил Бастрыкин.