Политолог назвал два варианта завершения СВО
Политолог Бирюлин: у СВО есть два наиболее вероятных сценария завершения
Кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин назвал два сценария завершения украинского конфликта.
Отмечается, что президент США Дональд делал много осуждающих заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина. Он также говорил о печальной судьбе России, в случае недостижения мира на Украине в рамках стамбульских переговоров.
«Сегодня видится только два наиболее реальных сценария: либо СВО закончится мирными договоренностями в Турции, либо России придётся добиться поставленных целей на земле», — заявил Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, Москве не стоит обращать внимание на то, что говорят на Западе, и двигаться к реализации поставленных целей.