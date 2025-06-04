Политолог назвал два варианта завершения СВО

04 июня 2025, 14:03

Политолог Бирюлин: у СВО есть два наиболее вероятных сценария завершения

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Кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин назвал два сценария завершения украинского конфликта.





Отмечается, что президент США Дональд делал много осуждающих заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина. Он также говорил о печальной судьбе России, в случае недостижения мира на Украине в рамках стамбульских переговоров.





«Сегодня видится только два наиболее реальных сценария: либо СВО закончится мирными договоренностями в Турции, либо России придётся добиться поставленных целей на земле», — заявил Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.