Следователи раскрыли таинственное исчезновение многодетной семьи 30 лет назад

Фото: сайт СК РФ
Следователи установили обстоятельства безвестного исчезновения многодетной семьи 30 лет назад. Об этом СК РФ сообщил в своём Telegram-канале.
По подозрению в причастности к совершению убийства супругов и их трёх несовершеннолетних детей в Волгограде задержали С. Смагина, а в Красноярском крае – В. Маркова.
Версия следствия гласит, что в 1994 году подозреваемые узнали, что в доме во Владивостоке по соседству с задержанным Смагиным живёт многодетная семья, которая продаёт квартиру. Подозреваемые решили завладеть недвижимостью незаконным путём, вошли в доверие к членам семьи и переоформили квартиру на подставное лицо.
Позднее в этой квартире были убиты 28-летний отец, его 26-летняя беременная супруга и их дети: семилетняя девочка, двухлетний и годовалый мальчики. Тела убитых были сокрыты.
Затем квартиру обменяли на автомобиль «Тойота», который собирались продать в Новосибирске. Однако во время перегона он попал в аварию и был продан за 300 долларов США.
Следователями приморского управления СК РФ были установлены личности подозреваемых. Первым был задержан Смагин, который признался в содеянном и выдал соучастника – сослуживца по военной части на Камчатке. Он не знал его личных данных, но по описанию следователи обнаружили Маркова, проживающего в Красноярском крае.
Смагин принял участие в проверке показаний, где он подробно рассказал об этапах совершения преступления.
В настоящее время следствие намерено направить ходатайство в суд об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде тюремного заключения.
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Версия следствия гласит, что в 1994 году подозреваемые узнали, что в доме во Владивостоке по соседству с задержанным Смагиным живёт многодетная семья, которая продаёт квартиру. Подозреваемые решили завладеть недвижимостью незаконным путём, вошли в доверие к членам семьи и переоформили квартиру на подставное лицо.
Затем квартиру обменяли на автомобиль «Тойота», который собирались продать в Новосибирске. Однако во время перегона он попал в аварию и был продан за 300 долларов США.
Следователями приморского управления СК РФ были установлены личности подозреваемых. Первым был задержан Смагин, который признался в содеянном и выдал соучастника – сослуживца по военной части на Камчатке. Он не знал его личных данных, но по описанию следователи обнаружили Маркова, проживающего в Красноярском крае.
Смагин принял участие в проверке показаний, где он подробно рассказал об этапах совершения преступления.
В настоящее время следствие намерено направить ходатайство в суд об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде тюремного заключения.
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Анастасия Чинкова