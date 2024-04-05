Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Следователи раскрыли таинственное исчезновение многодетной семьи 30 лет назад

Следователи раскрыли таинственное исчезновение многодетной семьи 30 лет назад

СК РФ: установлены обстоятельства исчезновения многодетной семьи 30 лет назад
05 апреля 2024, 13:57
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Следователи установили обстоятельства безвестного исчезновения многодетной семьи 30 лет назад. Об этом СК РФ сообщил в своём Telegram-канале.
По подозрению в причастности к совершению убийства супругов и их трёх несовершеннолетних детей в Волгограде задержали С. Смагина, а в Красноярском крае – В. Маркова.

Версия следствия гласит, что в 1994 году подозреваемые узнали, что в доме во Владивостоке по соседству с задержанным Смагиным живёт многодетная семья, которая продаёт квартиру. Подозреваемые решили завладеть недвижимостью незаконным путём, вошли в доверие к членам семьи и переоформили квартиру на подставное лицо.


Позднее в этой квартире были убиты 28-летний отец, его 26-летняя беременная супруга и их дети: семилетняя девочка, двухлетний и годовалый мальчики. Тела убитых были сокрыты.

Затем квартиру обменяли на автомобиль «Тойота», который собирались продать в Новосибирске. Однако во время перегона он попал в аварию и был продан за 300 долларов США.

Следователями приморского управления СК РФ были установлены личности подозреваемых. Первым был задержан Смагин, который признался в содеянном и выдал соучастника – сослуживца по военной части на Камчатке. Он не знал его личных данных, но по описанию следователи обнаружили Маркова, проживающего в Красноярском крае.

Смагин принял участие в проверке показаний, где он подробно рассказал об этапах совершения преступления.

В настоящее время следствие намерено направить ходатайство в суд об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде тюремного заключения.

Читайте также:

В Москве раскрыли жестокое убийство восьмилетней давности

В Краснодаре следователи раскрыли убийство 20-летней давности

Обвиняемого в убийстве 20-летней давности задержали в Хабаровске
#ск рф
#многодетная семья
#убийство
#следователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Паводок отрезал от транспортного сообщения два подмосковных населённых пункта
05 апреля 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Два населённых пункта Московской области отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«В городском округе Луховицы от транспортного сообщения изолировано село Слемские Борки, в Рузском городском округе – деревня Слобода. В Слемских Борках находятся 38 человек, в том числе двое детей. Инвалидов и беременных нет. Установлены запрещающие движение автотранспорта знаки. Угрозы жизнеобеспечению населения нет, организована работа катера», – уточнили в ведомстве РИА Новости.
Там добавили, что деревне Слобода зарегистрированы 54 человека, но сейчас проживают 30. Детей нет. Для перевозки людей организована лодочная переправа, подготовлен пункт временного размещения.

По данным МЧС региона, по состоянию на утро 5 апреля в Московской области в зонах подтопления паводковыми водами находятся почти 700 приусадебных участков, пять мостов и 13 автодорог. Последствия стихии устраняют 142 человека и без малого 60 единиц техники.

Читайте также:

В Луховицах из-за паводка остаются подтопленными 12 участков дорог

В Химках устраняют подтопление в коттеджном посёлке «Маленькая Шотландия»

Из-за подтопления ограничили движение транспорта по дороге в Сергиевом Посаде
#подтопление
#половодье
#паводок
#мчс
#московская область
#подмосковье
#луховицы
#руза
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове спасатели освободили автомобиль от поваленного дерева
05 апреля 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Дерево упало на машину жителя города Щёлково, освободить транспортное средство помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О происшествии в службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил сам хозяин машины. На место выехали работники противопожарной спасательной службы. Они распилили упавшее дерево на части и оттащили в сторону», — говорится в сообщении.
В результате от поваленного дерева был освобождён и автомобиль, и придомовая территория.

Ранее сообщалось, что в Московской области сильный ветер повалил 165 деревьев и повредил 31 автомобиль. Отмечается также, что в Подольске из-за порыва ветра дерево упало на десятилетнюю девочку. Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой.

Читайте также:

В Серебряных Прудах спасатели помогли бобру вернуться домой

Спасатели ликвидировали подтопление автомобильного моста в Волоколамском округе

В Солнечногорске спасатели потушили условный пожар в школе
#щёлково
#дерево
#спасатели
#автомобиль
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Восемь человек пострадали при детонации упавшего беспилотника в Ростовской области
Голубев: восемь человек пострадали при детонации упавшего БПЛА под Ростовом
05 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших в Ростовской области дронов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что детонация взрывного устройства произошла в Морозовском районе области, недалеко от аэродрома.

Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения дронов. Их всех экстренно доставили в районную больницу.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что системы ПВО минувшей ночью уничтожили 44 украинских БПЛА над территорией Ростовской области. В ходе этой атаки получила повреждения электроподстанция, нарушено энергоснабжение.

Читайте также:

Установлена цель, которую пытались атаковать более 40 беспилотников ВСУ

ПВО отразила массовый налёт беспилотников ВСУ, всего сбито 53 дрона над территорией РФ

Украина может получить дальнобойные дроны и атаковать Урал и Заполярье
#ростовская область
#пострадавший
#беспилотник
#пво
#взрывчатка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три человека ранены в Брянской области после обстрела ВСУ
Богомаз: Три человека пострадали при обстреле Суземки в Брянской области
05 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинская сторона обстреляла посёлок Суземки в Брянской области, пострадали три человека. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы совершили обстрел Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, по словам Богомаза, в результате украинской атаки повреждено административное здание. Также пострадал храм и несколько автомобилей. Сейчас специалисты обследуют территорию, которая подверглась обстрелу.

Читайте также:

Установлена цель, которую пытались атаковать более 40 беспилотников ВСУ

ПВО отразила массовый налёт беспилотников ВСУ, всего сбито 53 дрона над территорией РФ

Губернатор Бусаргин: БПЛА уничтожили в Энгельсе Саратовской области
#храм
#помощь
#террористы
#специалисты
#здание
#telegram
#сво
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студентка из ЛНР передавала Киеву «разговоры бабушек на лавочках» и данные о военных
ФСБ задержала в ЛНР студентку, передававшую Киеву данные о военных ВС РФ
05 апреля 2024, 12:40

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) студентку, которая передавала украинской стороне сведения о российских военных. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
Отмечается, что задержанная девушка является студенткой-отличницей последнего курса факультета социологии местного вуза. Она решила сотрудничать с Киевом из личных побуждений.

С администраторами она связалась через украинские Telegram-каналы. Студентка отправляла им данные о местах расположения российских подразделений, которые участвуют в спецоперации.

В ходе допроса она рассказала, что фотографировала военные автомобили, докладывала об обстановке в городе, а также о разговорах бабушек на лавочках.

Читайте также:

В ЛНР задержали мужчину за передачу Киеву данных о российских пограничниках

УФСБ: жительницу Мариуполя задержали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ перекрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки из Украины
#фсб
#лнр
#украина
#россия
#вс рф
#данные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Чуть не выбила глаза»: Наездницу Костыгову отстранили от скачек за избиение лошади
112: Наездницу Ксению Костыгову отстранили от соревнований на 2 года за избиение лошади
05 апреля 2024, 12:30

Фото:iStock/Wirestock

Наездница из Ярославля Ксения Костыгова отстранена от соревнований на два года за жестокое обращение с конем, пишет 112.
По данным канала, появились кадры, где спортсменка из Ярославля била своего коня Лорда Кельвина хлыстом и руками по морде, голове и шее, едва не выбив ему глаза.

Все случилось 10 марта, но видео попало в сеть только сейчас, уточняет канал. После инцидента Федерация конного спорта решила отстранить 23-летнюю спортсменку от соревнований.
Это не первый случай жестокого обращения с лошадью. Ранее Костыгова уже была дисквалифицирована.

Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий заявил, что есть допустимые наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью.

«И то это подсказка, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя», — сказал он.

Читайте также:

В Москве задержали гражданина Таджикистана за сексуальные домогательства к детям

В Екатеринбурге из ТРЦ эвакуировали 2 тыс. человек из-за возгорания в вентиляции

В Сургуте неизвестный расстрелял мужчину на глазах у жены и ребёнка
#конькобежный избиение
#животное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вандалы в Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
05 апреля 2024, 12:22

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Новой Москве неизвестные дотла сожгли мемориал, который соорудили местные жители в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
По информации СМИ, шокирующий акт вандализма произошёл в районе Новые Ватутинки.

Известно, что поджёг произошёл в ночь на 5 апреля, однако, причастных к содеянному установить пока не удалось.

Напомним, один из крупнейших терактов в истории современной России произошёл 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Группа вооружённых террористов ворвалась в наполненный зрителями зал и начала в упор расстреливать людей. После этого боевики подожгли зал и скрылись. К счастью, их удалось задержать в Брянской области, на пути к украинской границе.

Читайте также:

Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

Crocus Group сообщила о соответствии стройматериалов «Крокус сити холла» стандартам

В СК России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла»
#крокус сити холл
#мемориал
#подмосковье
#поджог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге из ТРЦ эвакуировали 2 тыс. человек из-за возгорания в вентиляции
05 апреля 2024, 11:28

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Возгорание в вентиляционной камере произошло в одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По информации источника, из здания эвакуировали 2 тысячи человек, в их числе 107 детей. Пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что в торговый центр были направлены тринадцать единиц спецтехники и сорок три человека личного состава. В настоящее время ТРЦ работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу.

Читайте также:

Взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае

Появилось первое видео после нападения на мурманского губернатора Чибиса

Адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе»
#вещи
#торговый центр
#пожар
#взрыв
#пострадавший
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сургуте неизвестный расстрелял мужчину на глазах у жены и ребёнка
05 апреля 2024, 11:27

Фото: iStock/Chalabala

В Сургуте неизвестный в маске расстрелял мужчину на глазах у жены и ребёнка, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, всё произошло вечером четвёртого апреля. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Возле дома на улице Мира, 55, шла семья: муж, жена и ребенок. Неожиданно выскочил неизвестный мужчина, расстрелял главу семейства и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

При этом в МВД по ХМАО-Югре данные подтвердили. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все подробности преступления. Проводятся следственные действия для выяснения личности убийцы и его поиски.

Читайте также:

В Москве задержали гражданина Таджикистана за сексуальные домогательства к детям

Сотруднику сельхозкооператива под Ростовом отрезали уши и перерезали горло

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
#ребёнок
#мвд
#семья
#поиски
#данные
#пострадавший
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф