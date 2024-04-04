Обвиняемого в убийстве 20-летней давности задержали в Хабаровске

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Сотрудники Следственного управления СК РФ по Приморскому краю задержали в Хабаровск жителя Уссурийска, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2003 году, сообщает ТАСС.
«Сотрудники СК России по Приморскому краю задержали долгие годы скрывавшегося жителя Уссурийска - 44-летнего Дмитрия Махненко, который обвиняется в совершении убийства предпринимателя Андрея Смолдырева в 2003 году (ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 30 октября 2003 года обвиняемый при пособничестве двух сообщников, находясь на улице Некрасова в городе Уссурийске, произвел не менее семи выстрелов из самодельного пистолета с глушителем в местного предпринимателя. От полученных ранений мужчина скончался», – уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в 2013 году были задержаны и осуждены двое соучастников, а следственные органы продолжали координировать усилия по поиску преступника. Последний был найден в Хабаровске 1 апреля 2024 года. В настоящее время с ним сотрудничают следователи Следственного комитета России по Приморскому краю.
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Александр Климов