Следователи рассказали, что нашли в машине пропавшей в Красноярском крае семьи
Сумка, женские кроссовки и детское кресло с мягкой игрушкой остались в машине семьи, пропавшей во время похода в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГСУ СК региона.
В ведомстве добавили, что туристического снаряжения в салоне не было. О нахождении автомобиля в поселке Кутурчин стало известно 2 октября.
Напомним, 28 сентября супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в сторону горы Буратинка. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь.
По данным УМВД региона, поисковая операция ведется в районе Манской петли в Патризанском районе. В ней участвуют более 50 человек, в том числе полицейские, спасатели, волонтеры и жители окрестных населенных пунктов. Местность обследуют беспилотники.
Как пишет РИА Новости, поисковики уже осмотрели два охотничьих строения и туристическую тропу, по которой, предположительно, шли туристы, но не нашли их следов. Кроме того, в том же районе они наткнулись на двух медведей.
