Следователи рассказали, что нашли в машине пропавшей в Красноярском крае семьи

03 октября 2025, 08:23

Сумку и детское кресло нашли в машине пропавшей в Красноярском крае семьи

Фото: iStock/Dima Berlin

Сумка, женские кроссовки и детское кресло с мягкой игрушкой остались в машине семьи, пропавшей во время похода в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГСУ СК региона.