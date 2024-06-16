Украинский генерал набросился на западных лидеров из-за отсутствия помощи для ВСУ

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Экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал в отставке Игорь Романенко заявил, что помощь Украине со стороны США снизилась до минимальных показателей. Об этом сообщает телеканал «НТА».
По словам Романенко, президент США извинился перед украинским лидером за паузу в поставке оружия, после чего предоставил очередной транш в размере 225 миллионов. Генерал отметил, что такого низкого показателя еще не было.
Романенко напомнил, что Байден обещал передать Киеву находящиеся в Польше батареи Patriot, однако президент республики Анджей Дуда отказался отдавать их. По этой причине у главы Петагона Ллойда Остина не было другого выхода, как заявить, что Вашингтон и не планировал отправлять их на Украину.
Ранее сообщалось, что Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально.
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Романенко напомнил, что Байден обещал передать Киеву находящиеся в Польше батареи Patriot, однако президент республики Анджей Дуда отказался отдавать их. По этой причине у главы Петагона Ллойда Остина не было другого выхода, как заявить, что Вашингтон и не планировал отправлять их на Украину.
Ранее сообщалось, что Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально.
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Екатерина Коршунова