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Российские военные заявили о возможности контратаки ВСУ под Харьковом

Боец ВС РФ Линь: ВСУ стягивают технику под Харьковом и могут контратаковать
16 июня 2024, 20:11
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ сосредотачивают силы с техникой на втором и третьем эшелонах обороны в районе Харькова, что может свидетельствовать о подготовке к контратаке на этом направлении. Об этом сообщил оператор БПЛА российских войск с позывным Линь в интервью РИА Новости.


«Наши разведывательные беспилотники фиксируют перемещение техники на вторых и третьих рубежах украинской обороны. Эти передвижения указывают на то, что техника сосредотачивается ближе к передовым позициям. Мы ожидаем возможного контрнаступления ВСУ в ближайшее время и готовы к этому. Наша цель — уничтожить эту технику и задокументировать это на видео с использованием барражирующих беспилотников», — рассказал Линь.
Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику ВСУ в зоне спецоперации.

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Украинка заподозрила мужа в связях с Россией и сдала его СБУ
16 июня 2024, 19:32

Фото: iStock/olegda88

Жительница Львовской области обратилась в службу безопасности Украины (СБУ) с заявлением, заподозрив своего мужа-солдата в сотрудничестве с Россией, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным журналистов, некий Сергей Лебедев, используя женские аккаунты в Telegram, связался с военнослужащим одной из львовских частей и предложил ему фотографировать объекты энергетической инфраструктуры.

Украинка рассказала, что солдат согласился и вовлек ее в выполнение задания. Она получила по почте мобильный телефон и деньги на поездки, а муж передавал ей информацию о том, какие объекты нужно заснять.

Однако женщина решила не выполнять поручение и вместо этого обратилась в правоохранительные органы.

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На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море
16 июня 2024, 18:45

Фото: iStock/Silent_GOS

Совместное коммюнике, подписанное 80 странами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в швейцарском курорте Бюргенштоке, призывает обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям. Документ опубликован на сайте правительства Швейцарии.
«Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. Поэтому важно обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Атаки на торговые суда в портах и на маршрутах, а также на гражданские порты и портовую инфраструктуру неприемлемы», — говорится в коммюнике.
Список стран, подписавших этот документ, был показан на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Из 91 присутствующей страны 79 подписали коммюнике. Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой Престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты отказались подписывать документ.

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Украинский генерал набросился на западных лидеров из-за отсутствия помощи для ВСУ
Генерал Романенко: помощь США Украине упала до минимума
16 июня 2024, 18:41

Фото: iStock/Irina Piskova

Экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал в отставке Игорь Романенко заявил, что помощь Украине со стороны США снизилась до минимальных показателей. Об этом сообщает телеканал «НТА».
По словам Романенко, президент США извинился перед украинским лидером за паузу в поставке оружия, после чего предоставил очередной транш в размере 225 миллионов. Генерал отметил, что такого низкого показателя еще не было.

Романенко напомнил, что Байден обещал передать Киеву находящиеся в Польше батареи Patriot, однако президент республики Анджей Дуда отказался отдавать их. По этой причине у главы Петагона Ллойда Остина не было другого выхода, как заявить, что Вашингтон и не планировал отправлять их на Украину.

Ранее сообщалось, что Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально.

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В России назвали приоритетную военную цель для Российской армии
Депутат Госдумы Шеремет назвал самолеты F-16 приоритетной целью армии России
16 июня 2024, 18:37

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Депутат Государственной Думы от Республики Крым и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет обозначил приоритетную военную цель для российской армии. Его слова передает ТАСС.
Шеремет отметил, что любые зарубежные поставки оружия в Украину будут рассматриваться Москвой как поддержка терроризма. Он подчеркнул, что самолеты F-16, которые Дания пообещала передать Украине, станут приоритетной целью для российских военных еще на этапе передачи Киеву.

Также Шеремет заявил, что предоставленные Данией истребители не помогут Украине избежать поражения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ожидает поставок F-16 из Дании. По итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен он сообщил, что Украина получит истребители в ближайшее время.

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МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
Кассис: ни один из пунктов конференции по Украине невозможен без России
16 июня 2024, 18:03

Фото: iStock/william87

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине, не может быть реализован без участия России. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в заключительном коммюнике содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям, а также передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности. По словам Кассиса, участники саммита не затрагивали иные проблемные вопросы, такие как территориальность, так как по данным вопросам участники конфликта «находятся в более или менее полном тупике».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова начать переговоры с РФ в ближайшее время, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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#украина
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Зеленский назвал условие, при котором Украина может начать переговоры с РФ
Зеленский: Украина готова начать переговоры с РФ при уважении ее целостности
16 июня 2024, 17:18

Украина готова начать переговоры с РФ в ближайшее время, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность». Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
Зеленский также упомянул, что в настоящее время уже идет подготовка ко второму «саммиту мира». По словам предводителя киевского режима, принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до Москвы перед вторым саммитом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. По мнению представителя Кремля, глава российского государства Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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Зеленский заявил о скором прибытии F-16 в распоряжение ВСУ
Зеленский: Украина ожидает поставок истребителей F-16 из Дании в ближайшее время
16 июня 2024, 16:37

Украина ожидает скорых поставок многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Мы обсудили подготовку к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время», — отметил Зеленский.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может начать использовать авиабазы в Румынии для операций с истребителями F-16.

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На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных
16 июня 2024, 16:23

Фото: istock / Liukov

Заключительное коммюнике конференции по Украине, прошедшей в Швейцарии, призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе.
«Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена», — указывается в коммюнике.
Участники конференции также призвали вернуть на Украину всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей» и других гражданских лиц, «которые были задержаны незаконно».

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ВСУ при атаке Шебекино в Белгородской области применили французскую авиабомбу
16 июня 2024, 16:13

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Украинские боевики при атаке Шебекино в Белгородской области 14 июня применили французскую авиабомбу AASM НAMMER. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Данная модель авиабомбы представляет собой технологию «совмещения» крылатых ракет и авиабомб. Общая масса составляет около 340 кг, длина — почти три метра.

В настоящее время четверо пострадавших находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь.

Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Пять человек погибли, шесть пострадали.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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