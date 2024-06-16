Российские военные заявили о возможности контратаки ВСУ под Харьковом

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ВСУ сосредотачивают силы с техникой на втором и третьем эшелонах обороны в районе Харькова, что может свидетельствовать о подготовке к контратаке на этом направлении. Об этом сообщил оператор БПЛА российских войск с позывным Линь в интервью РИА Новости.
«Наши разведывательные беспилотники фиксируют перемещение техники на вторых и третьих рубежах украинской обороны. Эти передвижения указывают на то, что техника сосредотачивается ближе к передовым позициям. Мы ожидаем возможного контрнаступления ВСУ в ближайшее время и готовы к этому. Наша цель — уничтожить эту технику и задокументировать это на видео с использованием барражирующих беспилотников», — рассказал Линь.Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику ВСУ в зоне спецоперации.
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