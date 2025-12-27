Следователи завели дело после смерти ребенка в затонувшей машине

27 декабря 2025, 12:02

В Якутске завели дело после того, как машина провалилась под лед на реке Лена

Фото: iStock/Akintevs

В Якутске возбудили уголовное дело после того, как автомобиль провалился под лед на реке Лена. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.