Следователи завели дело после смерти ребенка в затонувшей машине
В Якутске возбудили уголовное дело после того, как автомобиль провалился под лед на реке Лена. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
По версии следствия, 23-летний водитель оказывал частные услуги по перевозке и повез пассажиров в село Чурапча по несанкционированной переправе. В салоне, по новым данным, находились семь человек.
Шесть взрослых смогли выбраться, но 11-летняя девочка погибла. Позже на берегу, в 50 метрах от места трагедии, обнаружили мертвым мужчину, который, предположительно, скончался от холода.
Изначально сообщалось о восьми пассажирах. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Инцидент квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
