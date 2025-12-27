Стало известно о погибших при провале машины под лед в российском городе
Два человека погибли и четверо пострадали при провале автомобиля под лед на реке Лена в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что этот участок реки не предусмотрен для переправы транспорта. Пострадавших, включая водителя, доставили в больницу. Все они находятся на стационарном лечении.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб, следователи и криминалисты. По факту происшествия проводят процессуальную проверку.
По данным Службы спасения Якутии, тело одного из пассажиров, мужчины примерно 60 лет, нашли на берегу. Поиски погибших и работы по извлечению машины продолжаются.
Напомним, инцидент произошел в микрорайоне Промышленный. В салоне «Тойоты Эстимы» находился один ребенок и еще семь человек. Пятеро из них смогли самостоятельно выбраться из воды.
Читайте также: