Стало известно о погибших при провале машины под лед в российском городе

27 декабря 2025, 07:55

Два человека погибли и четверо пострадали при провале машины под лед в Якутске

Фото: пресс-служба СУ СК России по Республике Саха

Два человека погибли и четверо пострадали при провале автомобиля под лед на реке Лена в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.