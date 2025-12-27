Автомобиль с телом ребенка достали из реки в Якутске
Из реки Лены в Якутске извлекли провалившийся под лед автомобиль. Об этом сообщила Служба спасения Якутии в своем телеграм-канале.
По информации спасателей, затонувшую машину вытащили из воды на берег. Внутри нее находилось тело погибшего ребенка.
Напомним, трагедия произошла сегодня утром в микрорайоне Промышленный. Всего в салоне «Тойоты Эстимы» находились восемь человек.
Республиканский СК сообщал о двоих погибших и четверых пострадавших. В настоящее время проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
