Автомобиль с ребёнком провалился под лёд в Якутии
В Якутске автомобиль с восемью пассажирами провалился под лёд. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
Инцидент случился в микрорайоне Промышленный. Машина «Тойота Эстима» выехала на лёд в необорудованном для этого месте на реке Лена, где сточные воды сливаются в речную протоку.
В салоне автомобиля находился один ребёнок и ещё семь человек. Пятеро смогли самостоятельно выбраться из тонущей машины. По предварительной информации, трое пассажиров, включая ребёнка, остались внутри транспортного средства.
На месте ЧП оперативно развернули спасательные работы. МЧС направило 20 специалистов и семь единиц спецтехники, работают водолазы.
