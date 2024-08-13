Российские военные ликвидировали несколько попыток прорыва ВСУ в Курской области

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Части Вооружённых сил РФ пресекли несколько попыток прорыва ВСУ в Курской области. Противник был остановлен и отброшен в районах населённых пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник предпринимал попытки прорыва вглубь российской территории с участием мобильных групп на бронетехнике. Также была отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. В ходе боя уничтожено до 15 боевиков, две боевые бронированные автомашины и два автомобиля.
Также в ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера «Страйкер», взято в плен шесть боевиков ВСУ.
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Александр Бойцов