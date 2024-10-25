Следственный комитет опубликовал кадры подозреваемого в стрельбе в Коркино

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В Челябинской области правоохранители задержали 58-летнего мужчину, который стрелял по людям во время беспорядков в городе Коркино. В результате ранения получили два человека.
Региональное управление Следственного комитета РФ опубликовало видео задержания подозреваемого. На кадрах можно увидеть, как силовики приходят к нему домой, оглашают постановление о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. В ходе обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили и изъяли оружие, из которого производились выстрелы.
Накануне, 24 октября, на улице Троицкая подозреваемый выстрелил в двух мужчин 29 и 37 лет, после чего скрылся. Оба получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. По словам медиков, их спасло именно то, что в больницу их доставили очень быстро и врачи сумели сразу оказать им помощь.
В ближайшее время стрелку будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Накануне, 24 октября, на улице Троицкая подозреваемый выстрелил в двух мужчин 29 и 37 лет, после чего скрылся. Оба получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. По словам медиков, их спасло именно то, что в больницу их доставили очень быстро и врачи сумели сразу оказать им помощь.
В ближайшее время стрелку будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Александр Бойцов