Названа причина пожара в офисном здании во Фрязине

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Причиной пожара в офисном здании в подмосковном Фрязино мог стать аварийный режим работы электросети. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Другие детали не приводится.
В здании во Фрязино в результате пожара четыре этажа полностью выгорели. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров, пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Погибли восемь человек. Двое из жертв выпали из окна, еще шестеро человек, которые находились внутри здания, сгорели или задохнулись.
В холдинге «Росэлектроника» сообщили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что взрывы в здании на территории НИИ «Платан» произошли из-за кислородных баллонов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отца устроивших теракт в Дагестане исламистов сняли с поста главы района
В здании во Фрязино в результате пожара четыре этажа полностью выгорели. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров, пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Погибли восемь человек. Двое из жертв выпали из окна, еще шестеро человек, которые находились внутри здания, сгорели или задохнулись.
В холдинге «Росэлектроника» сообщили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что взрывы в здании на территории НИИ «Платан» произошли из-за кислородных баллонов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак