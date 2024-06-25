Названа причина пожара в офисном здании во Фрязине

Глава республики Сергей Меликов заявил, что координация деятельности боевиков, которые принимали участие в терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при нападении на «Крокус Сити Холл», поскольку атака велась по нескольким локациям. Об этом Меликов сообщил на пресс-подходе.