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Во Фрязино локализовали пожар

24 июня 2024, 20:03
Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

Пожар в здании на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино был локализован, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.


Возгорание произошло в понедельник в здании НИИ «Платан» в Фрязино. По предварительным данным, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Для тушения были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. В момент пожара внутри находились девять человек.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в подмосковном Фрязино,» — говорится в сообщении.
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#сотрудники
Россиянка избила мужа бутылкой до смерти за оскорбления
СКР: в Липецкой области женщина до смерти забила мужа бутылкой
24 июня 2024, 20:25

Фото: IStock/Larisa Stefanuyk

В Липецкой области завершено расследование в отношении жительницы, избившей своего мужа бутылкой до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.
Согласно материалам следствия, супруги распивали спиртное в квартире дома по улице Титова в Липецке. Во время застолья произошел конфликт. В ответ на оскорбления нетрезвого мужа, женщина взяла бутылку и несколько раз нанесла ей удары по голове мужчины. После того как она разбилась, женщина продолжила наносить колотые удары.

Мужчине было 39 лет, он скончался на месте от полученных ранений. Обвиняемая признала вину в ходе расследования, ее осудят за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Ранее она уже была судима за убийство,

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Отца устроивших теракт в Дагестане исламистов сняли с поста главы района
Сергей Меликов: отца дагестанских террористов сняли с должности и исключили из партии
24 июня 2024, 19:21

Фото: администрации Сергокалинского района

Магомед Омаров, глава Сергокалинского района, снят с должности и исключен из «Единой России» ввиду подозрений о его причастности к теракту. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов сообщил корреспонденту РБК.
Два сына Омарова участвовали в нападении на синагогу в Махачкале и Дербенте. Они обстреляли религиозные храмы и посты полиции. Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника.

Сам Омаров признался сотрудникам правоохранительных органов, что знал о радикальных убеждениях сыновей, но давно с ними не общался и сам он к теракту не причастен. Глава республики отметил, что не будет комментировать степень вины Омарова.

«Это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полная», — уточнил Сергей Меликов.

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#следственный комитет
#теракт
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#полиция
#дагестан
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Меликов сравнил теракты в Дагестане с атакой на «Крокус Сити Холл»
Меликов: координация боевиков была более глубокой, чем при нападении на «Крокус»
24 июня 2024, 19:18

Фото: сайт Кремля

Глава республики Сергей Меликов заявил, что координация деятельности боевиков, которые принимали участие в терактах в Дагестане, была более глубокой, чем при нападении на «Крокус Сити Холл», поскольку атака велась по нескольким локациям. Об этом Меликов сообщил на пресс-подходе.
Глава региона отметил, что обе атаки были скоординированы по целям и времени. Меликов добавил, что у террористов был прямой расчет: совершить практически одновременно несколько атак, «ввести в хаос» действия сотрудников правоохранительных органов и уйти от задержания, однако этого не случилось.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#храм
#дпс
#пост
#террористы
#операции
#дагестан
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Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста с его бойцовской школой
Нурмагомедов подтвердил, что дагестанский террорист тренировался в его школе
24 июня 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста, совершившего атаки в Махачкале и Дербенте, со школой боевых искусств Eagles MMA. Его слова передает Ruptly.
Спортсмен подтвердил, что террорист посещал его школу, но отметил, что тот был всего на одной тренировке.

«Он не воспитанник нашей школы, это абсолютно ложное утверждение», — сказал он.
Нурмагомедов осудил теракт, назвав его зверством.

Ранее Нурмагомедов также высказался по поводу терактов в Дагестане, призвав людей беречь себя и своих близких.

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#сша
#школы
#теракт
#спортсмен
#жертвы
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«112»: В России зафиксирован первый случай смерти от ботулизма
24 июня 2024, 18:58

Фото:IStock/Soumen Hazra

В России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма. Об этом пишет Телеграм-канал «112».
По данным канала, погибшим оказался 21-летний парень, который умер в Костромской области. Заразился ботулизмом он, когда поехал в Нижний Новгород. Сообщается, что там он ел салат лобио.

Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма. Вспышка заболеваний была зафиксирована в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.

Стало известно количество госпитализированных с ботулизмом в регионах России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Воробьёв: один пострадавший при пожаре во Фрязине находится в реанимации

Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось
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#пострадавший
#нижний новгород
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Подмосковные волонтёры привезли к месту пожара во Фрязине воду и молоко
24 июня 2024, 18:51

Фото: пресс-служба «Волонтёров Подмосковья»

Волонтёры Московской области привезли на место крупного пожара в административном здании во Фрязине воду и молоко. Об этом сообщили в пресс-службе «Волонтёров Подмосковья».
«Привезли воду, молоко. Сейчас будут выдавать пожарным, спасателям МЧС и врачам», – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар возник в понедельник днём в бывшем здании НИИ «Платан» в промзоне подмосковного Фрязина. Огонь охватил несколько этажей, площадь возгорания превысила 4,5 тыс. кв. м.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек. Один из пострадавших в результате пожаре во Фрязине – в тяжёлом состоянии в реанимации, отметил глава региона.

Вместе с тем позже телеграм-канал 112 написал, что число погибших во время пожара, по предварительным данным, выросло до восьми человек. Однако официального подтверждения этих данных пока не поступало.

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#волонтеры
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Исламовед указал на странность в почерке атаковавших Дагестан террористов
Исламовед Ярлыкапов: почерк действовавших в Дагестане террористов напоминает ИГ*
24 июня 2024, 18:11

Фото: iStock/zabelin

Российский исламовед, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов сообщил, что почерк действовавших в Дагестане террористов напоминает действия Исламского государства*, но в нем есть странности, передает «Лента.ру».
Эксперт подчеркнул, что при совершении атаки террористы не использовали символику запрещенной организации. По словам Ярлыкапова, возможно, преступники уже отказались от символики.

Он добавил, что пока никто не взял на себя ответственность за произошедший террористический акт, поэтому следует подождать и посмотреть, что произойдет далее.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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*Запрещенная в России террористическая организация
#храм
#эксперт
#преступники
#дпс
#пост
#террористы
#операции
#дагестан
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Стало известно, что США координировали теракт в Дагестане
Ветеран «Альфы» Гончаров: Теракт в Дагестане координировали спецслужбы США
24 июня 2024, 18:08

Фото: iStock/Barks_japan

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что теракты в России координируются спецслужбами недружественных стран. Об этом пишет Общественная служба новостей
Гончаров сказал, что Северный Кавказ для нас является неприятной точкой, где есть проблемы. Ситуация, которая произошла в Дагестане — это продолжение того, что происходит на постоянной основе. По его словам, сейчас Россию не оставят в покое ее противники — НАТО, США, и Украина.

«То, что произошло в Дагестане — это в любом случае координируют спецслужбы Америки, а может быть, и Украины. Такие всплески — это не какая-то случайность, это скоординированные действия, которые, я думаю, наше следствие выявит», — рассказал он Общественной Службе Новостей.

Президент Ассоциации заявил, что прекратить теракты без побед Российской Федерации на фронте невозможно. По его мнению, 6 миллионов беженцев с Украины, как и вербовочная сеть СБУ и ГУР Украины, представляют угрозу.

Напомним, что 23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, в результате чего начался пожар. Здания сгорели. Нападение было совершено боевиками и на Махачкалу, обстрелу подвергся пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#сша
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#сбу
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В лесу под Волоколамском нашли три боеприпаса времён ВОВ
24 июня 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три старых проржавевших боеприпаса обнаружил в лесу в районе деревни Вашурино Волоколамского городского округа мужчина во время сбора грибов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Грибник, нашедший взрывоопасные предметы, сообщил об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как ручные гранаты времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Взрывотехники поместили ручные гранаты в специальный контейнер, перевезли в безопасное место и уничтожили, соблюдая технику безопасности.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса провели патрулирование несанкционированных мест купания, проверки состоялись на 40 водоёмах в 21 городском округе Московской области.

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