Во Фрязино локализовали пожар

Фото: МЧС РФ
Пожар в здании на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино был локализован, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Возгорание произошло в понедельник в здании НИИ «Платан» в Фрязино. По предварительным данным, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Для тушения были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. В момент пожара внутри находились девять человек.
«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в подмосковном Фрязино,» — говорится в сообщении.Читайте также:
Губернатор Воробьёв: пожар во Фрязине унёс жизни двух человек
В подмосковном Фрязино произошёл крупный пожар
В Шотландии произошел сильный пожар на промышленном объекте
Артем Кузьмин