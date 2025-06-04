Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента у Ярославского вокзала в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента у Ярославского вокзала в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, все фигуранты дела доставлены в столичное подразделение ведомства. В скором времени будет принято решение об их задержании.
Напомним, во вторник, 3 июня, появилась информация о похищении блогера Арега Щепихина около Ярославского вокзала. Пятеро мужчин затолкнули его в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. На следующий день министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что предпринимателя «не похитили, а задержали» чеченские правоохранители. По словам политика, Щепихина проверяют по нескольким статьям, в том числе об изнасиловании и оскорблении чувств верующих.
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