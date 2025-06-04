04 июня 2025, 19:55

СК возбудил уголовное дело после инцидента с Щепихиным у Ярославского вокзала

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента у Ярославского вокзала в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.