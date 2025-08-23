Пять автомобилей столкнулись на 77-м километре МКАД
На 77-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло столкновение пяти автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ, публикуя кадры с места происшествия.
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Березовском Свердловской области прохожий провалился под землю на глубину около двух метров. Это случилось из-за обрушения канализационного коллектора прямо под мужчиной.
Пострадавшему удалось избежать серьезных травм благодаря помощи очевидцев. В настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы, опасная зона огорожена предупредительной лентой.
