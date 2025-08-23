Ребёнок и двое взрослых насмерть разбились на трассе «Уссури» в Хабаровском крае

23 августа 2025, 04:35

Три человека, включая 16-летнюю девочку, погибли в результате лобового столкновения на федеральной трассе «Уссури» в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.





По предварительной информации, водитель Toyota Noah выехал на полосу встречного движения на 56-м километре дороги и столкнулся с грузовым автомобилем Mitsubishi Canter. В результате мощного удара легковой автомобиль был сильно деформирован, а грузовик опрокинулся на бок.



Три пассажира Toyota Noah погибли, в том числе девочка 2009 года рождения. Еще два пассажира минивэна с травмами были доставлены в медицинское учреждение.



«Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой правоохранительными органами, а также даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», — добавили в Telegram-канале «Прокуратура Хабаровского края».