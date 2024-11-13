Теракт в Севастополе: появились первые кадры с места подрыва автомобиля — видео

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В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. По предварительным данным, причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства, сообщает телеграм-канал Baza.
Взрыв произошел во время движения машины. Прохожие немедленно поспешили на помощь пострадавшему, вытащив его из автомобиля. Несмотря на усилия медиков, полученные травмы оказались смертельными.
Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может указывать на установку самодельного взрывного устройства. Власти начали расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Согласно предварительной информации, в автомобиле находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.
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Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может указывать на установку самодельного взрывного устройства. Власти начали расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Согласно предварительной информации, в автомобиле находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.
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Анастасия Хохлова