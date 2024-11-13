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Теракт в Севастополе: появились первые кадры с места подрыва автомобиля — видео

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. По предварительным данным, причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства, сообщает телеграм-канал Baza.
Взрыв произошел во время движения машины. Прохожие немедленно поспешили на помощь пострадавшему, вытащив его из автомобиля. Несмотря на усилия медиков, полученные травмы оказались смертельными.


Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может указывать на установку самодельного взрывного устройства. Власти начали расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.



Согласно предварительной информации, в автомобиле находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

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В результате взрыва автомобиля в Севастополе не исключается вероятность диверсии
Губернатор: в Севастополе при взрыве авто погиб военный
13 ноября 2024, 11:00

Фото: iStock/Petrichuk

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при взрыве автомобиля на улице Тараса Шевченко погиб военный, нельзя исключать вероятность диверсии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в Севастополе произошел подрыв автомобиля, стоявшего на парковке. Согласно информации из телеграм-канала Baza, в машине сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва погиб водитель — капитан 1-го ранга Черноморского флота, который получил тяжелые травмы и лишился ног.

«В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался», — написал губернатор.

Развожаев отметил, что погибший был военнослужащим. По его словам, следственным органам предстоит выяснить причины взрыва, однако не исключается вероятность диверсии.

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Определена личность человека, который находился в автомобиле, взорвавшемся в Севастополе
В взорвавшемся в Севастополе авто был капитан 1-го ранга Черноморского флота
13 ноября 2024, 10:57

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель — капитан 1-го ранга Черноморского флота. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, в машине сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Отмечается, что автомобиль находился на парковке.

В Севастополе на дороге произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек
В Севастополе на дороге произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек

Сообщается, что взрыв был мощным, водителю оторвало ноги. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Спасти мужчину не удалось, он скончался на месте от полученных травм. Ведется расследование инцидента, а также устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. В результате которого в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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#автомобиль
#теракт
#взрыв
#происшествия
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В Севастополе на дороге произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек
В Севастополе в результате взрыва автомобиля погиб водитель
13 ноября 2024, 10:44

Фото: iStock/frodelil

В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. По предварительной информации, причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что взрыв прогремел во время движения автомобиля. После инцидента прохожие поспешили оказать помощь пострадавшему, вытащив его из машины. Мужчину передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, водитель скончался.

Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может свидетельствовать, что было установлено самодельное взрывное устройство. Власти проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления возможных виновных.


Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. В результате которого в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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#взрыв
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#травмы
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Полицейские задержали еще троих дезертиров в Новосибирской области
13 ноября 2024, 10:22

Фото: iStock/Motortion

Сотрудники полиции задержали еще троих военных, которые сбежали из воинской в Новосибирской области, в настоящее время пять человек находятся в розыске. Об этом пишет Baza.
Ранее глава Коченевского района Евгений Антипов сообщил, что 12 военнослужащих из категории СОЧ сбежали из воинской части, располагающейся в рабочем поселке Коченево. Населенный пункт они покинули на такси. Сначала задержали четверых, позже стало известно, что поймали еще троих дезертиров. В настоящее время ищут оставшихся пятерых военных.

По предварительным данным, большинство беглецов являются жителями Краснодарского края. Предполагается, что некоторые дезертиры могли уехать в Кемеровскую область. Военные не вооружены.

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#военные
#мать
#сын
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Мигрант на иномарке сбил 17-летнюю девушку
78.ru: в петербургском Купчино мигрант сбил на иномарке 17-летнюю девушку
13 ноября 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Motortion

В Санкт-Петербурге в районе Купчино мигрант сбил на иномарке 17-летнюю девушку. Об этом информирует телеканал 78.ru.
Сообщается, что авария произошла у дома № 61 по Бухарестской улице. Стало известно, что 27-летний гражданин Узбекистана за рулем автомобиля Daewoo Nexia наехал на россиянку, которая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы теменной области и плеча. Состояние девушки оценивается как средней степени тяжести.

По информации правоохранительных органов, с начала текущего года иностранец трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. В связи с произошедшим инцидентом была назначена проверка для выяснения всех обстоятельств дела.

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Нижнем Тагиле предотвратили теракт
ФСБ: в Нижнем Тагиле проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию
13 ноября 2024, 10:05

Фото: istockphoto.com/ru/irene_rebrova

Предотвращен теракт в Нижнем Тагиле, где проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Согласно информации ведомства, злоумышленник, который оказался «функционером запрещенной в России проукраинской террористической организации», планировал за денежное вознаграждение осуществить теракт. В результате обыска силовики обнаружили и изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с украинскими спецслужбами.

По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Преступник находится под стражей и дает признательные показания.

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#теракт
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14-летний подросток избил и изнасиловал 91-летнюю женщину
14-летний мальчик признал вину в изнасиловании 91-летней женщины во Флориде
13 ноября 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В штате Флорида 14-летний Джесс Стоун признал свою вину в том, что избил и изнасиловал 91-летнюю женщину. Об этом информирует WESH.
В июне Стоун проник в дом пожилой женщины через незакрытую дверь. Он посмотрел порнографию на ее iPad, а затем добрался до ее кровати. Кейтлин Хартиган рассказала, что подросток ударил ее по лицу, снял нижнее белье и изнасиловал, несмотря на ее просьбы остановиться и молитвы.

После нападения Стоун сбежал, а Хартиган вызвала полицию. Женщина была госпитализирована с опухшим и окровавленным лицом, а также с синяками на руках. Полицейским удалось идентифицировать нападавшего благодаря видео, снятому одним из соседей, а также ДНК-экспертизе. Подросток был арестован.

Позже выяснилось, что Хартиган была знакома с Джесс, который ранее несколько раз навещал её и казался ей «хорошим мальчиком». Приговор несовершеннолетнему насильнику будет вынесен 14 декабря.

Ранее стало известно, что сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга.

До этого в Петербурге задержали бывшего замдиректора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Германа Белякова по подозрению в изнасиловании воспитанников в туалете и в кабинете центра.

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#женщина
#изнасилование
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Житель Подмосковья хранил в сейфе килограмм кокаина
13 ноября 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

28-летнего жителя Московской области задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в доме, который он арендовал, полиция нашла запас кокаина, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра на втором этаже дома, расположенного в Раменском городском округе, был обнаружен сейф, в котором лежал свёрток с порошком, 17 брикетов с веществом растительного происхождения, весы, упаковочный материал, а также 4 тысячи долларов и 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что порошок в свёртке — это кокаин, его общий вес составил более килограмма. Остальные изъятые материалы отправлены на исследование.

Задержанный отказался рассказывать, где взял наркотик. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#полиция
#наркотики
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Сын депутата Госдумы стал жертвой нападения со стороны одноклассника
Сына депутата Милонова в школе ударил одноклассник, с ним уже все хорошо
13 ноября 2024, 09:03

Фото: iStock/mrohana

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.
По информации, предоставленной самим парламентарем, инцидент произошел в результате конфликта, вызванного неадекватным поведением обидчика.

«Спасибо, уже все хорошо. Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль обидчика», — сказал он.

Отмечается, что подросток высказывал националистические и расистские оскорбления в адрес сына депутата. Сообщается, что 12-летний парень не получил серьезных травм и уже чувствует себя лучше.

До этого стало известно, что в Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать. Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем. Подозреваемый в преступлении был задержан и арестован.

Куандыка Бишимбаева, осуждённого на 24 года за убийство, не оказалось в тюрьме. Существует подозрение, что он мог покинуть страну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сын
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